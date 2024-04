Andria, ai “Giovedì del Gino Strada”, si parla di “Tumori rari: quale futuro?”

Dott. Vito Ruggeri, presidente Ass. "Maria Ruggeri OdV", Nascita e ragioni dell'Ass. "Maria Ruggeri";

dott. Michele Guida, Lo stato di attuazione della rete nazionale dei tumori rari;

dott. Sabino Strippoli, Angiosarcoma e tumori rari- Stato di avanzamento della ricerca clinica;

dott. Sabino Zinni, Attese della gente comune per la sanità: tra servizio pubblico e offerta del privato;

prof. Paolo Farina, Il mistero della sofferenza e del male: dalla rivolta di Ivan Karamazov al j'accuse di Simone Weil.

Si parla del "male oscuro" ai "Giovedì del Gino Strada" e in particolare delle attività di prevenzione grazie anche al lavoro di ricerca della Rete nazionale dei tumori rari.L'appuntamento è fissato a, con inizio alle, presso l'auditorium del "Gino Strada", in viale dei Comuni di Puglia, 4, ad Andria (plesso "Salvemini").Hanno già confermato la propria partecipazione l'avv. Giovanna Bruno, sindaco di Andria, e l'avv. Alessandro Delle Donne, Direttore generale dell'Irccs "Giovanni Paolo II" - Istituto oncologico Bari.Al loro intervento, seguirà quello degli illustri relatori:L'evento è aperto al pubblico e la cittadinanza è invitata.Come di consueto, sarà anche possibile seguire l'evento, in diretta o in differita, sul canale YouTube del "Gino Strada", al seguente link: