Adria ed il Parco regionale veneto del Delta del Po
Adria ed il Parco regionale veneto del Delta del Po
Turismo

Andria Adria: un gemellaggio turistico-culturale anche per promuovere le eccellenze enogastronomiche

Nei giorni della Festa Patronale, una delegazione della città di Adria (Rovigo) guidata dal sindaco Massimo Barbujani è qui giunta

Andria - giovedì 24 settembre 2026 13.24
E' giunta in città, nei giorni della Festa Patronale, una delegazione della città di Adria (Rovigo) guidata dal sindaco Massimo Barbujani. Ad accoglierla la Sindaca Giovanna Bruno, la Giunta Comunale, la Presidente del Consiglio Comunale Daniela Di Bari e alcuni consiglieri comunali. Una visita istituzionale che segue quella di settembre 2025 in cui la Sindaca fu ospite della Festa delle Regioni dedicata alla Puglia ed Andria scelta come testimonial.

Un gemellaggio teso a rafforzare un legame tra due comunità che si riconoscono nel nome, nei valori, nella identità culturale e nelle eccellenze enogastronomiche, promosso dall'Associazione Adria Nostra.

Andria e Adria sono entrambe città inserite in circuiti Unesco dei parchi naturalistici, come il Parco Nazionale dell'Alta Murgia per Andria e la Puglia ed il Parco regionale veneto del Delta del Po per Adria. Le due Comunità, strette da questo patto di amicizia, sono testimonianze straordinarie della storia europea che oggi diventano ponte tra realtà geograficamente lontane, ma affini per visione e spirito di collaborazione. Nelle prossime settimane si avvieranno i "patti di amicizia", anche con altri comuni italiani, per avviare gli scambi turistico-culturali e la commercializzazione delle eccellenze enogastronomiche. Insomma: fare turismo creando economia.
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