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Attualità

Ancora aperte le iscrizioni all’asilo nido “Gabelli”. C’è tempo fino al 28 agosto 2026

Al via la piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze per i Buoni Educativi da parte della Regione Puglia

Andria - venerdì 21 agosto 2026 5.44
Sono ancora aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale "Gabelli", il cui termine ultimo scade alle ore 12 del giorno 28 agosto 2026, come da comunicazione della Regione Puglia.

E intanto è attiva dal 30 luglio una piattaforma dedicata da parte del Comune di Andria, Settore Politiche sociali, alla presentazione delle istanze per i Buoni Educativi rivolti ai nuclei familiari con bambini da zero a tre anni.

«Si tratta di una misura fondamentale per sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e per garantire ai nostri bambini l'accesso a percorsi educativi di qualità fin dai primi mesi di vita. – spiega l'Assessora per la Città Alleata con delega alla pubblica istruzione, formazione professionale, politiche per la famiglia e per l'infanzia, risorse educative, prof. Nunzia Saccotelli - Per quest'anno educativo 2026/2027 abbiamo voluto confermare una soglia ISEE ampia (fino a 75.000,00 €), in modo da ampliare il più possibile il bacino dei beneficiari e non lasciare indietro nessuno. Desidero rassicurare tutti i genitori: non si tratta di un "click day". L'assegnazione dei posti non avverrà in ordine cronologico di arrivo della domanda, ma si baserà esclusivamente su graduatorie stilate secondo criteri oggettivi e di priorità (come la continuità educativa, la presenza di fratelli o sorelle e l'indicatore ISEE). C'è tempo fino al 28 agosto 2026.
​Invito pertanto le famiglie a compilare la domanda con la massima calma e cura. Sul portale della Regione Puglia sono disponibili video guide dedicate, il catalogo aggiornato delle strutture e tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione più adatta alle esigenze dei propri figli.
Continuare a investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della nostra comunità e stare al fianco dei genitori con strumenti semplici, trasparenti ed efficaci.»

I DETTAGLI DEL BANDO
I criteri di accesso al servizio come da AVVISO PUBBLICO REGIONALE sono:
- Continuità educativa
- Presenza di fratelli o sorelle
- Fasce ISEE
L'ISEE richiesto è quello MINORENNI in corso di validità (ovvero ISEE ORDINARIO dove coincidente).
La GRADUATORIA è generata dal sistema e validata dall'Ambito territoriale.
Possono presentare istanza di Buono Educativo, i richiedenti con minori da zero a tre anni in possesso di ISEE non superiore a € 75.000,00 come stabilito dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico.
Oltre ai 52 posti ordinari (8 lattanti + 24 semi divezzi + 20 divezzi) a cui si potrà accedere in base alla graduatoria delle domande ammesse, la struttura è autorizzata ad occupare (con pagamento della retta a carico dell'utente) n. 12 ulteriori posti (2 lattanti+ 6 semidivezzi +4 divezzi ) tramite scorrimento della graduatoria.

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
Le quote di compartecipazione a carico del nucleo familiare sono stabilite in base agli scaglioni ISEE come da tabella all'art. 14 dell'avviso Pubblico Regionale.
La compartecipazione è a carico della Regione.
La compilazione dell'istanza di iscrizione avviene sul portale Studio in Puglia con accesso tramite SPID oppure CIE
Per effettuare l'iscrizione accedere al seguente link www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei o inquadrare il QR CODE (vedasi documento allegato)

SPORTELLO DI SUPPORTO
Presso l'Asilo Nido comunale GABELLI sarà disponibile lo sportello di supporto alla compilazione della domanda:
nei giorni elencati dalle ore 8.30 alle 15.30
lunedì 3 agosto - mercoledì 5 agosto - lunedì 10 agosto - mercoledì 19 agosto - mercoledì 26 agosto

INFO
328 8799814 - 329 0575076
  • Comune di Andria
  • asilo nido comunale
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