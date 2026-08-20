San Valentino
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Vita di città

Più verde e qualche manutenzione in più al quartiere San Valentino

A chiederlo alcuni dei residenti del popoloso quartiere cittadino

Andria - giovedì 20 agosto 2026 7.15
Maggiore considerazione per il verde pubblico presente nel quartiere: a chiederlo sono i residenti di San Valentino, quartiere situato alla periferia nord di Andria. Una dotazione di verde pubblico che, è bene dirlo, per fortuna, nel corso degli anni è aumentata in maniera considerevole, ma che necessità di qualche cura in più. Solo qualche decennio fa questo zona della Città fidelis, sorta tra il finire degli anni '60 e l'inizio dei 70, con decine e decine di complessi abitativi dell'ex IACP ora Arca Puglia, pagava uno scotto di non poco conto, con una dotazione di verde insufficiente. Grazie agli interventi degli ultimi anni di messa a dimora di alberi ed arbusti, la realizzazione di asili ed impianti sportivi, il completamento della rete viaria, il quartiere ha cambiato positivamente aspetto, anche grazie al sostegno del parroco Don Michelangelo Tondolo della chiesa di San Riccardo, sempre attivo con iniziative sociali insieme a quelle religiose.

Un micro habitat che purtroppo con questo caldo afoso non permette di godere, nelle ore serali di quella tanto agognata frescura, tanto attesa da anziani e bambini. Purtroppo molti degli alberi piantumati negli anni passati sono o malandati o irrimediabilmente seccati. Necessario quindi procedere a nuove piantumazioni, magari dotando questi spazi urbani di altre panchine.
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