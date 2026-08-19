Lino Banfi ospite di “Libri nel Borgo Antico” a Bisceglie

Lino Banfi, il nonno d'Italia è tra gli ospiti più attesi alla diciassettesima edizione di "Libri nel Borgo Antico", una delle rassegne letterarie più importanti del panorama culturale pugliese e nazionale, che si terrà a Bisceglie dal 28 al 31 agosto 2026.Il centro storico e le piazze di Bisceglie si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto dedicato alla lettura, al confronto e alla grande saggistica. Annunciati oltre centocinquanta autori, cinquanta case editrici per questa edizione ricca di appuntamenti prestigiosi, con un parterre di ospiti capace di spaziare dalla narrativa al giornalismo d'inchiesta, fino al mondo dello spettacolo. Quest'anno "Libri nel Borgo Antico" avrà l'onore di accogliere Lino Banfi, icona del cinema italiano, e festeggiare i suoi novant'anni per una delle rarissime presentazioni pubbliche della sua autobiografia "90, non mi fai paura!", edita da HarperCollins. A partire dalle ore 20,30 di venerdì 28 agosto, in Largo Castello, Lino Banfi presenterà il memoir, nel quale racconta la vita prima della fama, quando era "soltanto" Pasquale Zagaria.L'evento si preannuncia già sold out per il richiamo che ha la partecipazione di uno degli attori più amati del cinema e della televisione nazionaleCondivide il terrore delle bombe durante la guerra, la breve parentesi in seminario ad Andria e il freddo delle notti passate per strada da ragazzo, inseguendo un sogno impossibile: diventare famoso. Dai modesti esordi nell'avanspettacolo accanto a Domenico Modugno alle prime comparsate nei film con Franco e Ciccio, il "fenomeno Banfi" ha conquistato, passo dopo passo, il cuore del Paese.Organizzato dall'Associazione "Borgo Antico", il festival letterario continua a fare della partecipazione e dell'inclusività i propri punti di forza. Come da tradizione, l'accesso a tutti gli incontri sarà completamente libero e gratuito. A rendere speciale la rassegna è anche il coinvolgimento di decine di giovani volontari e la selezione dei libri affidata al comitato dei lettori "Amici di Libri nel Borgo Antico", che garantisce un programma plurale e rappresentativo delle novità editoriali più interessanti dell'anno. Il festival Libri nel Borgo Antico, sostenuto dagli official sponsor Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ed Enel, gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Bisceglie e Provincia BAT. Partner di questa diciassettesima edizione sono Confcommercio Bari e Bat, Camera di Commercio di Bari, Unpli Puglia, Confindustria Bari e Bat e GAL Ponte Lama.