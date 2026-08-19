Lino Banfi
Lino Banfi
Attualità

Lino Banfi ospite di “Libri nel Borgo Antico” a Bisceglie

E' già sold out l'evento che si terrà alle ore 20,30 di venerdì 28 agosto, in  Largo Castello

Andria - mercoledì 19 agosto 2026 19.25
Lino Banfi, il nonno d'Italia è tra gli ospiti più attesi alla diciassettesima edizione di "Libri nel Borgo Antico", una delle rassegne letterarie più importanti del panorama culturale pugliese e nazionale, che si terrà a Bisceglie dal 28 al 31 agosto 2026.

Il centro storico e le piazze di Bisceglie si trasformeranno in un grande salotto a cielo aperto dedicato alla lettura, al confronto e alla grande saggistica. Annunciati oltre centocinquanta autori, cinquanta case editrici per questa edizione ricca di appuntamenti prestigiosi, con un parterre di ospiti capace di spaziare dalla narrativa al giornalismo d'inchiesta, fino al mondo dello spettacolo. Quest'anno "Libri nel Borgo Antico" avrà l'onore di accogliere Lino Banfi, icona del cinema italiano, e festeggiare i suoi novant'anni per una delle rarissime presentazioni pubbliche della sua autobiografia "90, non mi fai paura!", edita da HarperCollins. A partire dalle ore 20,30 di venerdì 28 agosto, in Largo Castello, Lino Banfi presenterà il memoir, nel quale racconta la vita prima della fama, quando era "soltanto" Pasquale Zagaria.L'evento si preannuncia già sold out per il richiamo che ha la partecipazione di uno degli attori più amati del cinema e della televisione nazionale


Condivide il terrore delle bombe durante la guerra, la breve parentesi in seminario ad Andria e il freddo delle notti passate per strada da ragazzo, inseguendo un sogno impossibile: diventare famoso. Dai modesti esordi nell'avanspettacolo accanto a Domenico Modugno alle prime comparsate nei film con Franco e Ciccio, il "fenomeno Banfi" ha conquistato, passo dopo passo, il cuore del Paese.

Organizzato dall'Associazione "Borgo Antico", il festival letterario continua a fare della partecipazione e dell'inclusività i propri punti di forza. Come da tradizione, l'accesso a tutti gli incontri sarà completamente libero e gratuito. A rendere speciale la rassegna è anche il coinvolgimento di decine di giovani volontari e la selezione dei libri affidata al comitato dei lettori "Amici di Libri nel Borgo Antico", che garantisce un programma plurale e rappresentativo delle novità editoriali più interessanti dell'anno. Il festival Libri nel Borgo Antico, sostenuto dagli official sponsor Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ed Enel, gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Bisceglie e Provincia BAT. Partner di questa diciassettesima edizione sono Confcommercio Bari e Bat, Camera di Commercio di Bari, Unpli Puglia, Confindustria Bari e Bat e GAL Ponte Lama.
  • libri nel borgo antico
  • Lino Banfi
Al "Bonomo " di Andria avviato programma di trattamento dell'angina refrattaria con stent reducer
19 agosto 2026 Al "Bonomo" di Andria avviato programma di trattamento dell'angina refrattaria con stent reducer
Provincia BAT: "La nomina di Bucci certifica il tradimento del centro-sinistra "
19 agosto 2026 Provincia BAT: "La nomina di Bucci certifica il tradimento del centro-sinistra"
Altri contenuti a tema
I 90 anni di Lino Banfi: Rai 1 manda in in onda mercoledì 8 luglio "Lino d'Italia – Storia di un itALIENO" I 90 anni di Lino Banfi: Rai 1 manda in in onda mercoledì 8 luglio "Lino d'Italia – Storia di un itALIENO" Girato al Teatro Petruzzelli di Bari, il film attraversa anche Andria, dove Banfi frequentò il seminario, e Canosa di Puglia, il paese in cui è cresciuto
Lino Banfi commuove tutti da Pio e Amedeo: «Mi è sembrato di rivedere mia moglie fra il pubblico» Lino Banfi commuove tutti da Pio e Amedeo: «Mi è sembrato di rivedere mia moglie fra il pubblico» E si attende adesso l'uscita del docu-film "Storia di un itALIENO", girato fra Canosa ed Andria
Qoco, XVII edizione: il saluto di Lino Banfi alla città di Andria Territorio Qoco, XVII edizione: il saluto di Lino Banfi alla città di Andria Da Roma, l'attore in compagnia della sindaca Giovanna Bruno
Canosa di Puglia intende dedicare un ex cinema a Lino Banfi Canosa di Puglia intende dedicare un ex cinema a Lino Banfi Realizzando così un Cineteatro, da poterlo intitolare al famoso attore
Riconoscimenti: Lino Banfi nominato Presidente Onorario dell’Associazione APAMRI Riconoscimenti: Lino Banfi nominato Presidente Onorario dell’Associazione APAMRI A consegnare questa benemerenza, tra gli altri c'erano due andriesi il Cav. uff. Riccardo Di Matteo ed il Comm. Luca Sanguedolce
Riprese anche ad Andria per il film “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” Riprese anche ad Andria per il film “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO” Il celebre "Nonno Libero" frequentò da giovane il seminario diocesano
Lino Banfi, Presidente di “Comicittà”, a Roma, per la fiera del buonumore Lino Banfi, Presidente di “Comicittà”, a Roma, per la fiera del buonumore Saranno celebrati i 40 anni de "L' allenatore nel pallone", diretto da Sergio Martino e dedicato al mondo del calcio
A Canosa le luminarie natalizie sono dedicate a Lino Banfi A Canosa le luminarie natalizie sono dedicate a Lino Banfi L'Amministrazione Comunale ha inteso nuovamente omaggiare il concittadino Pasquale Zagaria
Graziella Mansi, 26 anni dalla tragica morte: il ricordo di Andria
19 agosto 2026 Graziella Mansi, 26 anni dalla tragica morte: il ricordo di Andria
Preservare la fertilità per fini sociali: anche nella Asl Bt al via le domande per il social freezing
19 agosto 2026 Preservare la fertilità per fini sociali: anche nella Asl Bt al via le domande per il social freezing
Esplosione alla BCC di Andria in viale Don Sturzo: malviventi portano via il bancomat
19 agosto 2026 Esplosione alla BCC di Andria in viale Don Sturzo: malviventi portano via il bancomat
Violenza di genere, 637 mila euro per quattro nuovi centri antiviolenza
19 agosto 2026 Violenza di genere, 637 mila euro per quattro nuovi centri antiviolenza
Giunta regionale approva delibera per avvio piani di abbattimento liste d'attesa fase 2
18 agosto 2026 Giunta regionale approva delibera per avvio piani di abbattimento liste d'attesa fase 2
Integrazione e solidarietà: una crociera senza barriere
18 agosto 2026 Integrazione e solidarietà: una crociera senza barriere
"Nulla vale una vita ", l'abbraccio e l'addio a Cocco Quagliarella
18 agosto 2026 "Nulla vale una vita", l'abbraccio e l'addio a Cocco Quagliarella
Provincia BAT, Lanotte (Fi): "Nessuna intesa sulla nomina del vicepresidente. Il presidente ha proceduto da solo "
18 agosto 2026 Provincia BAT, Lanotte (Fi): "Nessuna intesa sulla nomina del vicepresidente. Il presidente ha proceduto da solo"
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.