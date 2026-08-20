Beppe Convertini
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Attualità

Su Rai 1, Beppe Convertini torna con la seconda puntata di “Azzurro – Storie di Mare”

Un viaggio che parte dal Salento, attraversa la provincia di Barletta-Andria-Trani -con il suo Castel del Monte- e arriva fino ad Altamura

BAT - giovedì 20 agosto 2026 6.54
La Puglia raccontata attraverso le persone che la vivono, custodiscono le sue tradizioni e ogni giorno contribuiscono a trasformare il patrimonio del territorio in una storia da tramandare. Sabato 22 agosto alle 11.30 su Rai 1, Beppe Convertini torna con la seconda puntata di "Azzurro – Storie di Mare", per un viaggio che parte dal Salento, attraversa la provincia di Barletta-Andria-Trani e arriva fino ad Altamura.
La prima tappa è Castro, uno dei luoghi in cui il rapporto tra la Puglia e il Mediterraneo conserva ancora il carattere autentico delle comunità di mare. Qui Convertini incontra i pescatori, ascoltandone le storie di vita, il lavoro, i ricordi e un mestiere che continua a tramandarsi tra generazioni. Voci che raccontano il mare lontano dalle cartoline, attraverso la fatica quotidiana, l'esperienza e quel legame profondo con l'acqua che scandisce ancora la vita di una parte importante della costa pugliese.
Castro è anche natura e storia. Il viaggio entra nella spettacolare Grotta Zinzulusa, per poi proseguire tra le testimonianze archeologiche della città e gli scavi che hanno restituito nuovi frammenti del suo passato. Mare, archeologia e memoria si incontrano così in uno dei tratti più suggestivi del Salento.
Dalla costa il racconto si sposta nella provincia di Barletta-Andria-Trani, entrando nel cuore della Puglia Imperiale.
A Barletta non sono soltanto i monumenti a raccontare la storia. Il programma incontra soprattutto le persone che continuano a farla vivere. Dal Castello di Barletta alla memoria della Disfida, la puntata dà voce a chi porta avanti rievocazioni, cortei storici e iniziative capaci di trasformare avvenimenti lontani nei secoli in un patrimonio ancora vivo e partecipato.
È in questa parte del viaggio che assume un ruolo centrale il lavoro delle Pro Loco e di UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, realtà che accompagnano il programma alla scoperta delle comunità e di quel patrimonio diffuso fatto di feste popolari, sagre, cucina, riti, costumi e memoria locale. Una rete che consente di conoscere la Puglia entrando nelle sue piazze e incontrando direttamente chi continua a prendersi cura delle tradizioni.
Tra Barletta, Andria e Trani, "Azzurro" guarda però anche al modo in cui il turismo sta cambiando.
La puntata dedica spazio a STEP – Stop & Enjoy nella Puglia Imperiale, progetto pensato per offrire al visitatore un modo più semplice e personale di organizzare la propria esperienza sul territorio. Attraverso strumenti digitali, servizi e assistenza, il turista può costruire il proprio percorso scegliendo esperienze diverse: muoversi in bicicletta, scoprire la costa dal mare, raggiungere i luoghi di interesse, conoscere la ristorazione e le eccellenze della zona.
Non un turismo da attraversare velocemente, dunque, ma un invito a fermarsi, scegliere e vivere il territorio secondo i propri interessi.
L'ultima parte del viaggio porta Beppe Convertini ad Altamura, dove il racconto entra in uno dei simboli più forti della cultura pugliese: il grano e il pane.
Qui le telecamere seguono la filiera e incontrano PanBiscò, importante realtà produttiva del territorio, per raccontare come una tradizione antica possa dialogare con un'impresa contemporanea. Dai grani della Murgia alla lavorazione del pane e dei prodotti da forno, la puntata entra in un mondo nel quale sapere artigianale, produzione e identità locale continuano a essere strettamente legati.
La seconda puntata di "Azzurro – Storie di Mare" costruisce così un viaggio che cambia continuamente prospettiva: dai pescatori di Castro alle testimonianze archeologiche del Salento, dalle persone che mantengono viva la storia della Disfida di Barletta alle Pro Loco, dalle nuove forme di turismo proposte da STEP fino al grano e ai forni di Altamura.
A chiudere il viaggio, l'immagine più festosa e riconoscibile della Puglia: il ritmo della pizzica, il ballo popolare che accompagna una grande tavola imbandita con le specialità del territorio. Un finale corale, tra musica, sapori e convivialità, che restituisce l'anima più autentica della regione e trasforma l'ultima tappa in una vera festa pugliese.
Al centro restano le persone. Sono loro il filo che Beppe Convertini segue lungo la Puglia, incontrando chi vive il mare, chi protegge una tradizione, chi racconta la propria città e chi prova a costruire nuove opportunità partendo dall'identità del territorio.
  • Comune di Andria
  • Castel del Monte
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