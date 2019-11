Anche un andriese tra i premiati all’Italian Wedding Awards

Avrà luogo domani la finale regionale dell' Italian , il premio per aziende e professionisti pugliesi che operano nel settore del matrimonio.A partire dalle ore 18.30, presso il Nicolaus Sheraton di Bari, i semifinalisti pugliesi, suddivisi in tredici categorie, si 'sfideranno' dinanzi ad giuria di esperti presieduta dadell'agenziaFlower designer, wedding planner, destination wedding planner, cake designer, bridal dress, bridal shoes, fotografia, videomaker, venues, gioielleria, hair stylist, wedding stationery e music designer sono le categorie in gara. Solo uno per ciascuna passerà la selezione pugliese e volerà a Torino per la finale nazionale del 30 novembre, presso la Venaria Reale.La semifinale pugliese- La serata di premiazione sarà condotta da, voce e volto del circuito Norba, e prevedrà momenti di intrattenimento musicale ed un cocktail party conclusivo. Durante l'evento, uno spazio sarà dedicato anche ai referenti diil primo progetto in Italia strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi in terapia.A essere premiati, tuttavia, non saranno solo i vincitori. Gli organizzatori hanno, infatti, pensato a menzioni speciali per personalità o realtà imprenditoriali che si sono distinte contribuendo, a proprio modo, alla promozione del territorio.I premi speciali - I premi speciali sono stati assegnati quest'anno a, lussuoso resort rural-chic di Savelletri che ha 'conquistato' vip del calibro di Madonna o della famiglia Beckham, a, autore del best-seller 'Io che amo solo te', ambientato a Polignano e trasposto al cinema nella pellicola omonima con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti,, noto come lo stilista delle celebrità di Hollywood (tra i personaggi dello star-system che indossano i suoi capi, solo per citarne alcuni,, Al Pacino odirettrice di una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla moda sposa, la, che, a ogni edizione, ospita brand, designer e buyer provenienti da tutto il mondo.La serata è co-organizzata dadi '' e dadicon il patrocinio dell'agenzia. Mediapartner il magazineDi seguito, l'elenco dei finalisti per la Puglia:Antony Pepe PhotographerAtelier Deli SposaBelviso fotografiBotleaCoco – Beach, Wedding & LifestyleEmotions in Puglia- Viola TarantinoEn Beaute' parrucchieriFamiglia FieschiFrammenti WeddingIdea SposaIncantalupo AtelierInviti chicL'Olmocolmo di Michele ZaurinoLe Spose di Maria LaterzaLe Vélo fotografia – Sissi e CarmelaLia SerraLucky Dario filmMademoiselle Mariage – Wedding & Event PlannerMarianna Ranieri Hair stylistMarino RanaMasseria MontalbanoMatteo LomonteMauro LiuzziMerak studioNico Rinaldi EventiNicola Foggetti acconciatureNino ArmeniseOphirysOrafi per un giornoPensieri fioritiProject liveTenuta MonacelleTipografia DanisiVilla CarafaPartner internazionali importanti delle precedenti edizioni: Brides, Sky tv, Rai, Financial Times, Hotel Danieli, JW Marriott, Comune di Sanremo, Benetton, Damiani, Villa Crespi, 5 stars wedding, Rocco Forte Hotels.