Anche l'Associazione Italiana Frantoiani al fianco dei gilet arancioni

L'AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari, in pieno accordo con le proprie rappresentanze regionali (AFP-Associazione Frantoiani di Puglia, CONFRANTOIANI-Abruzzo, AFIS - Associazione Frantoiani Imperia e Savona e l'Associazione Frantoiani delle Marche), scenderà in piazza a Roma il prossimo 14 febbraio al fianco dei gilet arancioni pugliesi: "l'olivicoltura italiana va salvata con interventi strutturali importanti che ormai non sono più rimandabili".L'AIFO, che vede tra i propri rappresentanti in Puglia il dottor Elia Pellegrino, sostiene i #giletarancioni nella tutela ed interesse dei frantoiani pugliesi ed italiani."La Xylella è un problema nazionale così come l'ultima gelata del 2018 che in Puglia ha creato non pochi problemi a frantoi di tutta Italia nel reperimento della materia prima. Inoltre, devono essere affrontate a livello nazionale problematiche quali il mancato reddito e l'intera normativa antincendio specifica del nostre settore. È arrivato il momento che la politica nazionale inserisca tra le sue priorità quella del rilancio del prodotto simbolo dell'Italia e della Dieta Mediterranea nel mondo, l'olio extravergine d'oliva 100% italiano".