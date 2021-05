Elia Pellegrino, neo presidente nazionale dell'AIFO. Le congratulazioni del Sindaco Bruno

L' A.I.F.O., associazione al servizio dell'impresa artigiana olearia, nasce nel 1996 con l'obiettivo di tutelare e difendere gli interessi dell' "azienda frantoio", avendo al centro della sua mission la tutela del Made in Italy, ovvero della filiera dell'olio extra vergine di oliva. Nel 2010 A.I.F.O. si è unificata con il F.O.R. (Frantoi Oleari Riuniti) divenendo l'associazione più rappresentativa del settore.Le congratulazioni della Sindaca, Giovanna Bruno: "Ho appreso con estrema soddisfazione la notizia della elezione di Elia Pellegrino a presidente nazionale dell'associazione Frantoiani. Questo riconoscimento non è un caso, ma il risultato di un lavoro duro e di una passione antica. Il nome Pellegrino, in questa città, rimanda suggestivamente alla tradizione olearia oramai centenaria di questa famiglia.Sono certa che Elia, uomo innamorato della sua terra e della Puglia olivicola, saprà portare tutta la sua passione al centro dell'azione di difesa delle prerogative del mondo verde, in questo periodo difficile, a cui, oltre all'emergenza sanitaria umana, si somma lo spettro della crisi della xylella. Buon lavoro, presidente Pellegrino!"