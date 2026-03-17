Gianfranco Gilardi
Gianfranco Gilardi
Vita di città

Ambulanza della Misericordia coinvolta in un incidente sulla A14

Il presidente Gilardi esprimere solidarietà alla confraternita di Corato

Andria - martedì 17 marzo 2026 22.58
«Ora la massima priorità è la salute di tutti i coinvolti nell'incidente poi ci sarà tempo e modo per sistemare le questioni materiali. Appena appresa la notizia ho immediatamente contattato il Governatore della Misericordia di Corato per esprimere la nostra massima vicinanza e naturalmente tutto l'aiuto che potremo offrire. Ma la priorità ora è che tutti stiano bene». Sono le parole del Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia dopo l'incidente che questa mattina ha parzialmente distrutto un'ambulanza della Confraternita di Misericordia di Corato in transito sull'Autostrada A14 nei pressi del casello di Trani. Il mezzo di soccorso è stato tamponato da un tir per cause che saranno accertate dalle autorità competenti. «A bordo c'erano diversi volontari a cui va il nostro più grande abbraccio così come a tutte le consorelle ed i confratelli di Corato – ha detto Gianfranco Gilardi – monitoreremo la situazione per dare tutto il supporto necessario».
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