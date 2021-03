All'IPSIA un’assemblea sul tema: “Scegli di vivere: non berti la vita”

Un gruppo di classi prime, seconde e terze dell'Archimede sedi di Barletta e Andria, sabato 27 marzo 2021, parteciperà ad un'assemblea sul tema: "Scegli di vivere. Non berti la vita". L'iniziativa avrà luogo in ambiente meet con la collaborazione dell'Associazione "No alla Droga Puglia", con inizio alle ore 11.00Introduce il Sig. Pierpaolo Ramondetta – Vice Presidente Dico NO alla droga Puglia. Saluti della Prof.ssa Anna Ventafridda, Dirigente Scolastica dell'Archimede. Relazioni a cura del dott. Vito Campanile, Presidente Sez. Apulo-Lucana S.I.A – Servitore Insegnante C.A.T.; dott. Giuseppe Poggi, Funzionario Sezione Antidroga Bari; dott. Leonardo Prascina, Nutrigenista ed infine la testimonianza a cura della Sig.ra Feliciana Galtieri«Siamo grati all'associazione "No alla Droga Puglia" – spiegano i professori Antonia Solarino, Riccardo Losappio e Vincenzo Valla, docenti funzione strumentale area alunni - per la collaborazione offerta in occasione delle assemblee di Istituto. Dopo un primo incontro di sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti, ora è la volta di un secondo appuntamento su "alcol e giovani", rapporto che si impone sempre di più alle famiglie e agli educatori. Infatti il consumo e l'abuso di alcol tra gli adolescenti è in crescita e diventa sempre più preoccupante. L'esperienza e la competenza degli ospiti chiamati dall'Associazione No alla Droga serviranno a fare emergere una maggiore consapevolezza del fenomeno nei giovani e negli adulti».