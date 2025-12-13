Studenti dell'IPSIA
Studenti dell'IPSIA "Archimede" di Andria-Barletta
Vita di città

L’I.P. “Archimede” di Andria Barletta presenta l'evento “Natale fra Tradizione e Stile”

Sarà presentata al pubblico domenica 14 dicembre, una collezione di abiti da cerimonia e creazioni d’alta moda ispirati al tema delle festività

Andria - sabato 13 dicembre 2025 5.22
Nell'ambito della quarta edizione del cartellone natalizio del Comune di Andria, "Le Radici del Natale", si terrà l'evento "Natale fra Tradizione e Stile… Confetti e Creatività", un'iniziativa volta a valorizzare il connubio tra tradizione locale e competenze formative del territorio.
L'Istituto Professionale "Archimede" di Barletta-Andria, partner d'eccellenza dell'appuntamento, presenterà una capsule collection realizzata dalle studentesse dell'indirizzo Moda. La collezione propone abiti da cerimonia e creazioni d'alta moda ispirati al tema delle festività, rielaborando forme, tonalità e luminosità dei confetti attraverso soluzioni tessili e stilistiche di pregio.
«Siamo lieti di assistere all'impegno e alla crescita delle nostre allieve, impegnate in un progetto che unisce creatività e tradizione. L'istruzione professionale si conferma un settore fondamentale per lo sviluppo dell'artigianato e del design in Puglia», dichiarano le docenti dell'I.P. "Archimede". Il percorso espositivo sarà arricchito dalla partecipazione della storica Confetteria Mucci, che offrirà al pubblico un approfondimento sulla sua produzione, riconosciuta come Patrimonio di Puglia, mettendo in evidenza il ruolo del confetto come elemento decorativo ed espressivo della tradizione natalizia.

L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale, intende mettere in relazione cultura, formazione e valorizzazione del territorio, confermando l'importanza delle collaborazioni tra istituzioni educative e realtà storiche locali.

Dettagli dell'evento

Titolo: Natale fra Tradizione e Stile… Confetti e Creatività
Data: 14 dicembre 2025
Orario: 19:30 – 21:30
Luogo: Museo Mucci, Via del Confetto 12, Andria (BT)
Partner: I.P. "Archimede" Barletta–Andria, Sezione Moda
Ingresso Libero
locandina
  • Ipsia Archimede Andria
  • Moda
