Alessandro Porro al CPIA BAT “Gino Strada” di Andria

Uno straordinario momento di ascolto e riflessione si terra mercoledì 26 aprile, con inizio alle ore 18:00 presso la Sede Centrale del CPIA BAT "Gino Strada", ad Andria, in viale dei Comuni di Puglia, 4.Il presidente diracconterà la sua esperienza di soccorritore a bordo della "Ocean Viking" lungo la rotta più letale del mondo: il Mediterraneo. Alessandro Porro nella mattinata del 26 aprile incontrerà tutti gli studenti e i docenti del liceo "Carlo Troya".SOS MEDITERRANEE è un'organizzazione marittima e umanitaria sostenuta dalla società civile europea per il soccorso nel Mediterraneo. Ada qualsiasi schieramento politico e da qualsiasi ideologia religiosa, essa si fonda sul principio del rispetto degli esseri umani e della loro dignità, senza distinzioni in base a nazionalità, identità etnica, credo religioso, appartenenza sociale o politica.A SOS MEDITERRANEE fanno capo associazioni presenti in Italia, Germania, Francia e Svizzera, tanto da costituire un vero e proprio network europeo,che supporta le operazioni di soccorso in mare e le attività di testimonianza e sensibilizzazione. La sua azione si fonda sulla mobilitazione di cittadini di diversi Paesi europei, che desiderano manifestare solidarietà nei confronti di persone che, spinte da condizioni disumane e inaccettabili, fuggono attraverso il Mediterraneo, rischiando la propria vita in mare su imbarcazioni precarie.Dall'inizio delle operazioni, nel 2016, SOS MEDITERRANEE ha soccorsoL'incontro, aperto alla cittadinanza, sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming l'evento sul canale YouTube del "Gino Strada" al seguente link: https://youtube.com/live/VIfSfw0rXrg?feature=share