Al Dipartimento di prevenzione della Asl Bt, luci accese fino a sera inoltrata per esame tamponi

Giorni di intensa, febbrile attività per il personale medico, tecnico ed amministrativo del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, diretto dall'infaticabile dottor Riccardo Matera. L'emergenza covid 19 e la distribuzione del vaccino antinfluenzale sono andati ad aggiungersi al grande carico di lavoro che questo "presidio della salute pubblica" svolge sul nostro territorio.Lunghe file di cittadini che si sottopongono al tampone faringeo sono visibili da via Gabelli sin dalle ore 8 e proseguono fino al tardo pomeriggio. Per non parlare delle visite che vengono effettuate a domicilio o nelle altre nove città della provincia Bat. Questa sera, sabato 24 ottobre le luci dell'edificio visibili da viale Trentino sono ancora accese. Ecco il post della consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari."L'edificio che vedete in foto è il Dipartimento di prevenzione della Asl/Bt. Le luci sono accese, segno che di sabato sera si continua ad esaminare i tamponi.Il lavoro è incessante. La situazione non è affatto buona.I contagi stanno salendo e a noi tutti spetta la responsabilità di avere comportamenti che possano rallentare i contagi per aiutare gli ospedali a smaltire i ricoveri. A tutti gli operatori va il mio più sentito ringraziamento".Anche il nostro, piccolo ringraziamento a tutti loro, dalla redazione di AndriaViva, per l'eccezionale e delicato lavoro che stanno svolgendo.