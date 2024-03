Ad Olio Capitale 2024 torna il miglior olio evo di Puglia

Powered by

Mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 10.00, nella sede dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, l'assessore al ramo Donato Pentassuglia presenterà tre iniziative congiunte dedicate alla promozione e valorizzazione dell'olio extravergine di Puglia. "PUGLIA, OLIO EVO: INVESTIMENTI IN BRAND E COMMERCIALIZZAZIONE" è il titolo della conferenza, durante la quale sarà presentato il nuovo spot dedicato all'olio extravergine d'oliva pugliese, le attività in programma a Trieste dall'8 al 10 marzo 2024 per la sedicesima edizione di Olio Capitale e l'implementazione editoriale del portale Puglia Evo World.Alla conferenza stampa parteciperanno Rosella Anna Maria Giorgio, dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali del Dipartimento Agricoltura, il regista Alessandro Piva, Cesareo Troia, coordinatore Puglia dell'Associazione "Città dell'Olio" Maria Lisa Clodoveo, professore associato dell'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro. Modererà gli interventi Antonella Millarte, giornalista professionista ed esperta di oli ed enogastronomia.