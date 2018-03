Ad Andria, Vigna & Olivo chiude la sesta edizione con il convegno sul comparto olivicolo-oleario

Tutto pronto per il secondo appuntamento di "Vigna e Olivo 2018" dedicato al comparto olivicolo.Dopo il successo del precedente incontro di Barletta, del 15 febbraio scorso, dedicato alla vigna, il doppio evento organizzato dall'con il patrocinio dell'dele delfocalizza l' attenzione sulla coltura più rappresentativa della zona: l' olivo.L'incontro si terràa partire dalle(ingresso gratuito) presso l'Hotel "e offrirà anche in questa sesta edizione un ricco palinsesto con interessanti novità di rilievo tecnico-scientifico e di stretta attualità.Confermato il format delle edizioni scorse con i lavori coordinati- Consiglio dell' Ordine dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali di Bari, che si apriranno con i saluti di– Presidente dell' associazione "Vento di Maestrale",– Presidente Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali Prov. di Bari,– Presidente A.R.P.T.R.A. – Associazione Regionale Pugliese Tecnici e Ricercatori in Agricoltura,– Presidente Collegio dei Periti Agrari – BAT.Si partirà con il tema "che sarà discusso dal Colonello– Esperto Meteorologo-Climatologo e– Netafim Italia.Seguirà– Ricercatore IPSP – CNR con l' intervento "", un argomento di grande interesse per il compartosarà invece la classica finestra dedicata alla difesa fitosanitaria con gli interventi di: Cheminova FMC , Stefano Convertini – REAGRI - Dow AgroSciences Mentre Pessl Instruments , discuterà di "Infine, spazio dedicato alla nutrizione della coltura cone gli interventi di K&A – eL' evento vedrà inoltre le partnership e sponsorizzazioni di, che si uniranno a quelle didiAnche in questo secondo appuntamento saranno previsti Crediti Formati Professionali per Dott. Agronomi e Dott. Forestali, Periti Agrari e Periti Agrari laureati.