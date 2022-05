Ad Andria la 31esima edizione della “Rievocazione Storica del Motogiro d’Italia”

Tra le moto d'epoca ci saranno la mitica MV Agusta di Giacomo Agostini, con i marchi storici italiani quali Gilera, Moto Guzzi, Benelli, Laverda, ma anche quelli esteri come BMW e Triumph. Per le auto saranno presenti Jaguar S Type, Ferrari 330GT 2+2, Morgan Plus 8, Maserati Merak SS, Alfa Romeo e Lancia, con i marchi di Mercedes e BMW.Toccherà anche la Puglia ed il nord barese, tra cui Andria, l'edizione 2022 della "Rievocazione Storica del Motogiro d'Italia", giunta alla sua trentunesima edizione, che si svolge dal 22 al 28 maggio.Il percorso lungo circa 1700 chilometri si sta snodando lungo la costa adriatica e raggiungerà la parte più estrema della penisola a Santa Maria di Leuca, per poi risalire verso nord lungo la costa Jonica, l'Appennino calabro-lucano e abruzzese per tornare nuovamente sulla costa a Francavilla a Mare.Nella tappa in programma domani, martedì 24 maggio, la carovana delle 100 e passa moto d'epoca e di 50 quattroruote partecipanti, partirà da Vieste (Foggia) per raggiungere Polignano a Mare (Bari) per un totale di 286 km, passando tra alcuni dei centri più belli del nord barese, tra questi Andria.La formula della gara è quella della regolarità con percorsi segnalati e intervallati da controlli orari e prove speciali cronometrate con tempo imposto. Cinque le categorie principali in cui saranno divisi i concorrenti, oltre alla tradizionale Rievocazione Storica che fa riferimento alle marche e alle cilindrate che hanno effettuato il Motogiro agonistico svoltosi dal 1953 al 1957, ci saranno: Vintage, Classic, Heritage e Motogiro."Sarà quello del 2022 – dichiara il presidente del Moto Club Terni e patron della manifestazione, Massimo Mansueti, che da sempre organizza l'evento in collaborazione con le Federazioni Motociclistica Italiana e Internazionale – un Motogiro veramente eccezionale che si svolgerà su un tracciato inedito e che partirà da Francavilla a Mare, la cittadina adriatica dalla quale partì nel 1969 la prima edizione del Motogiro di Regolarità. Quindi ancora un richiamo storico per quella che ormai è considerata la gran fondo delle moto d'epoca, e non solo, la più importante del mondo visto la consolidata partecipazione di concorrenti provenienti dai cinque continenti".Come dicevamo la carovana che attraverserà Andria martedì 24 maggio, sarà formata da motocicli, autovetture, auto d'epoca e supercar. Secondo il percorso originario (ma cambiamenti potrebbero avvenire in corso d'opera), attraverserà (giungendo dalla tangenziale da via Poli, via Corato, via Puccini, via Verdi, via Bisceglie, via Maraldo, via Morelli, via della Pineta e quindi le moto e le auto proseguiranno alla volta di Trani percorrendo la strada provinciale. Il transito è previsto dalle ore 13,20 circa.Tutte le info su percorsi, iscrizioni e categorie in gara sul sito www.motogiroitalia.it