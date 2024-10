Accesso per Montegrosso, oggi tavolo in Provincia per la messa in sicurezza

Confermate tutte le azioni che sono state decise nella V Commissione Regione Puglia lo scorso 7 ottobre: messa in sicurezza della rotatoria (è notizia di ieri sera l'ennesimo incidente nella zona) e avanzamento della procedura per l'approvazione della progettazione definitiva per la quale è indispensabile la formale attribuzione del finanziamento dalla regione alla provincia in qualità di soggetto attuatore.Questo l'esito del tavolo convocato stamane dalla Provincia Bat, alla presenza del suo Presidente Bernardo Lodispoto, il vice presidente Lorenzio Marchio, l'ing. Fruscio RUP del procedimento, per il Comune di Andria l'assessore alla Visione Urbana Anna Maria Curcuruto e Mons. Giuseppe Ruotolo e l'imprenditore Pietro Zito per il Comitato dei Residenti.La Provincia ha fatto sapere di aver interrogato formalmente la Regione Puglia circa la disponibilità del finanziamento di 11 milioni di euro che vanno a sommarsi ai due milioni che la Provincia stessa ha messo a disposizione e che includono gli 800mila euro per la immediata messa in sicurezza.La posizione del Comune di Andria, già espressa in regione, è stata ribadita nuovamente stamane: immediata la messa in sicurezza contestualmente alla massima disponibilità per l'accelerazione dell'approvazione del progetto definitivo della variante già redatto dalla provincia.«Siamo in attesa di questa comunicazione regionale – spiega l'assessore Curcuruto - per poter celermente portare il provvedimento di adozione della variante urbanistica al PRG vigente all'attenzione del consiglio comunale per l'approvazione del progetto».Con il tavolo di oggi è stato dato formalmente avvio alla task force inter-istituzionale proposta in Regione in V Commissione, di cui fa parte anche il comitato dei residenti.