A Milano una mostra dedicata alle opere dell’artista andriese Isabella Pistillo

L' Arcadia Art Gallery di Milano accoglierà nelle sue sale la mostra dal titolo "Donna", interamente dedicata alle opere dall'artista andriese Isabella Pistillo, visitabile dal 27 aprile sino al 7 maggio. Si tratta di circa quindici opere che, senza ombra di dubbio, consacrerà il percorso artistico di Pistillo, oltre che offrire alla sua arte un respiro più nazionale."La mostra sarà incentrata sulla passione per i colori e sull'amore per la libertà di espressione, ed è il risultato della mia ricerca personale sull'arte e sulla vita" – dichiara l'artista andriese. "Sin da piccola ho sempre desiderato far conoscere la mia arte al mondo. Ora pian piano ci sto riuscendo" – prosegue Pistillo – "Noi pugliesi siamo orgogliosi della nostra terra e della nostra arte, ed io voglio portare questo orgoglio e questa bellezza a Milano. In tanti mi hanno chiesto di organizzare una mostra personale, ed io ho deciso di mettermi in gioco nuovamente. La Puglia è una terra ricca di storia e di tradizione, e sono sicura che i milanesi saranno affascinati dalla mia arte. Sarà un'occasione per far conoscere dal vivo l'arte Pugliese a tutti, e spero che questa mostra sia solo l'inizio di una bella collaborazione tra Milano e la Puglia".Inoltre, le sue opere accendendo i riflettori anche sulla figura delle donne e sulle sue condizioni, diventerà un'efficace strumento per porre l'attenzione sul problema del tumore al seno. Perché l'arte non è solo bellezza, ma anche e soprattutto denuncia e voce per sensibilizzare temi delicati, interverrà per l'occasione la senologa Antonia Girardi, la quale spiegherà ai visitatori l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce della neoplasia più frequente nelle donne.