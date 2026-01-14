Nuovo mercato generale
Nuovo mercato generale
Vita di città

A breve il trasferimento del nuovo mercato generale

Montaruli: 'Il comune accolga la nostra richiede di riduzione drl ticket d"ingresso

Andria - giovedì 15 gennaio 2026
LIl Protocollo siglato a febbraio 2022 tra l'amministrazione comunale e gli operatori indicava quale data di trasferimento del mercato generale ortofrutticolo quella di agosto 2022.


Sono trascorsi oltre tre anni da quella previsione alla quale non ci credette il sindacalista Savino Montaruli di Unibat che, alla luce di quello che è poi accaduto, ha avuto di nuovo ragione.


Guardando al presente, invece, è stato lo stesso Montaruli ad esprimere parole di apprezzamento per l'ormai imminente trasferimento nella nuova struttura in viale della Costituzione, Zona P.I.P., che avverrà il giorno lunedì 2 febbraio prossimo.


Queste le dichiarazioni di Montaruli il quale opportunamente ritorna anche sul ticket d'ingresso che è tra i più alti d'Italia: "sarà una giornata storica e vorrò essere presente il giorno dell'avvio delle attività nella nuova e moderna struttura. Il Mercato Generale Ortofrutticolo, unitamente al Mattatoio comunale, ricordano pezzi di storia gloriosa della città di Andria, poi distrutta quasi completamente a causa delle politiche scellerate di chi non ha capito l'importanza di quei presidi economici, storici e culturali. A pagarne le conseguenze non solo la città di Andria nel suo insieme ma anche grosse fette di economia che si è trasferita altrove per usufruire di servizi di cui la città è rimasta carente o addirittura priva. Colgo l'occasione per ricordare all'amministrazione comunale che si deve dare seguito anche alla mia richiesta di sostanziale riduzione dei costi per il ticket d'ingresso al mercato, visto che quello pagato ancora oggi dalle centinaia di operatori fruttivendoli e similari è tra i più alti d'Italia, mentre nelle città vicine, con strutture di gran lunga meglio organizzate ed efficienti, il ticket è infinitamente inferiore. Sono sicuro – prosegue Montaruli – che la nuova Struttura sarà in grado di garantire servizi più efficienti per dare dignità ai commercianti e produttori che per decenni sono stati umiliati operando in una struttura fatiscente e inospitale", conclude Montaruli.
Nuovo Mercato Generale OrtofrutticoloMercato Ortofrutticolo Andria
  • mercato ortofrutticolo
L'Istituto Tecnico Agrario "R. Lotti - Umberto I " tra le 50 scuole semifinaliste del concorso nazionale "Mad for Science "
15 gennaio 2026 L'Istituto Tecnico Agrario "R. Lotti - Umberto I" tra le 50 scuole semifinaliste del concorso nazionale "Mad for Science"
Prefettura: nuove competenze per lo sportello unico per l'immigrazione
14 gennaio 2026 Prefettura: nuove competenze per lo sportello unico per l'immigrazione
Altri contenuti a tema
Nuovo Mercato Generale Ortofrutticolo: si procede regolarmente alla sua apertura per fine mese Nuovo Mercato Generale Ortofrutticolo: si procede regolarmente alla sua apertura per fine mese Aggiornamento sullo stato dei lavori: rilasciata questa mattina la certificazione di agibilità
Nuovo mercato ortofrutticolo, lo spostamento entro il 31 gennaio Nuovo mercato ortofrutticolo, lo spostamento entro il 31 gennaio «I lavori sono proseguiti anche in queste settimane – spiega la Sindaca Giovanna Bruno – si va verso la loro ultimazione»
Apertura straordinaria del mercato ortofrutticolo il 21 dicembre Attualità Apertura straordinaria del mercato ortofrutticolo il 21 dicembre Emanata apposita ordinanza
NPSI Liberali e Riformisti Andria: «Nuovo Mercato Ortofrutticolo: 4 mln di euro sepolti nella polvere» Politica NPSI Liberali e Riformisti Andria: «Nuovo Mercato Ortofrutticolo: 4 mln di euro sepolti nella polvere» «Andria sempre indietro con l'amministrazione Bruno. Sei mesi di bugie, ritardi e totale incapacità amministrativa»
Mercato ortofrutticolo: chiusura per le festività natalizie e a Capodanno 2026, aperture straordinarie Attualità Mercato ortofrutticolo: chiusura per le festività natalizie e a Capodanno 2026, aperture straordinarie Tutte le attività mercatali riprenderanno regolarmente il giorno 3 Gennaio 2026 dalle ore 4:00 alle ore 13:00
Per il caro prezzi, il 39% delle famiglie taglia acquisti frutta e verdura Territorio Per il caro prezzi, il 39% delle famiglie taglia acquisti frutta e verdura Per Coldiretti Puglia: "gli effetti sulla salute con il 51,1% dei pugliesi in sovrappeso" 
Nuovo mercato generale ortofrutticolo di Andria ancora chiuso: la denuncia di Unibat Commento Nuovo mercato generale ortofrutticolo di Andria ancora chiuso: la denuncia di Unibat Montaruli: “Ticket d’ingresso di tre volte superiore al mercato di Molfetta”
Mercato ortofrutticolo, ordinanza di chiusura nella giornata del 16  agosto Mercato ortofrutticolo, ordinanza di chiusura nella giornata del 16  agosto La ripresa di tutte le attività mercatali avverrà lunedì 18 Agosto 2025.
Interramento della Ferrovia nell' abitato di Andria: a che punto sono i lavori?
14 gennaio 2026 Interramento della Ferrovia nell' abitato di Andria: a che punto sono i lavori?
Gestione del verde urbano nelle città: «Strutturalmente carente»
14 gennaio 2026 Gestione del verde urbano nelle città: «Strutturalmente carente»
Torna ad essere operativo lo Sportello d'ascolto "Raggio di luce " presso la parrocchia delle SSS. Stimmate di Andria
14 gennaio 2026 Torna ad essere operativo lo Sportello d'ascolto "Raggio di luce" presso la parrocchia delle SSS. Stimmate di Andria
Il grande ciclocross approda ad Andria: domenica 18 gennaio la finale del Trofeo MediterraneoCross
14 gennaio 2026 Il grande ciclocross approda ad Andria: domenica 18 gennaio la finale del Trofeo MediterraneoCross
Che Fidelis Andria ci aspetta dopo il pareggio nel derby?
14 gennaio 2026 Che Fidelis Andria ci aspetta dopo il pareggio nel derby?
"La scuola per tutti ", conclusa con successo la missione in Tanzania di "Orizzonti " del dottor Guarriello
14 gennaio 2026 "La scuola per tutti", conclusa con successo la missione in Tanzania di "Orizzonti" del dottor Guarriello
Gara da circa 700mila euro per affidare a privati l'ex pista di pattinaggio a padel
14 gennaio 2026 Gara da circa 700mila euro per affidare a privati l'ex pista di pattinaggio a padel
Cartoonia in biblioteca comunale, ultimo appuntamento giovedì 16 gennaio
14 gennaio 2026 Cartoonia in biblioteca comunale, ultimo appuntamento giovedì 16 gennaio
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.