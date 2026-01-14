A breve il trasferimento del nuovo mercato generale

LIl Protocollo siglato a febbraio 2022 tra l'amministrazione comunale e gli operatori indicava quale data di trasferimento del mercato generale ortofrutticolo quella di agosto 2022.Sono trascorsi oltre tre anni da quella previsione alla quale non ci credette il sindacalista Savino Montaruli di Unibat che, alla luce di quello che è poi accaduto, ha avuto di nuovo ragione.Guardando al presente, invece, è stato lo stesso Montaruli ad esprimere parole di apprezzamento per l'ormai imminente trasferimento nella nuova struttura in viale della Costituzione, Zona P.I.P., che avverrà il giorno lunedì 2 febbraio prossimo.Queste le dichiarazioni di Montaruli il quale opportunamente ritorna anche sul ticket d'ingresso che è tra i più alti d'Italia: "sarà una giornata storica e vorrò essere presente il giorno dell'avvio delle attività nella nuova e moderna struttura. Il Mercato Generale Ortofrutticolo, unitamente al Mattatoio comunale, ricordano pezzi di storia gloriosa della città di Andria, poi distrutta quasi completamente a causa delle politiche scellerate di chi non ha capito l'importanza di quei presidi economici, storici e culturali. A pagarne le conseguenze non solo la città di Andria nel suo insieme ma anche grosse fette di economia che si è trasferita altrove per usufruire di servizi di cui la città è rimasta carente o addirittura priva. Colgo l'occasione per ricordare all'amministrazione comunale che si deve dare seguito anche alla mia richiesta di sostanziale riduzione dei costi per il ticket d'ingresso al mercato, visto che quello pagato ancora oggi dalle centinaia di operatori fruttivendoli e similari è tra i più alti d'Italia, mentre nelle città vicine, con strutture di gran lunga meglio organizzate ed efficienti, il ticket è infinitamente inferiore. Sono sicuro – prosegue Montaruli – che la nuova Struttura sarà in grado di garantire servizi più efficienti per dare dignità ai commercianti e produttori che per decenni sono stati umiliati operando in una struttura fatiscente e inospitale", conclude Montaruli.