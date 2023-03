3Place dona alberi alla scuola primaria "Antonio Mariano"

«Crediamo sia una delle emozioni più grandi, quella di vedere un intero istituto di bambini della scuola primaria Antonio Mariano, sita in via Malpighi ad Andria Istituto Comprensivo "Mariano - Fermi" - Andria scendere nel piazzale della scuola e festeggiare per cosa? Per la piantumazione di alcuni alberi da noi donati» commenta l'associazione 3place al termine dell'iniziativache mira a sensibilizzare la cittadinanza al non usare i botti e ad "investire" i propri soldini nell'adozione di un albero.In particolare gli attivisti di 3place rivolgono un, Arcangelo, Mariangela, Francesco, Silvio, Fabio, Andrea e Paolo. Autori della donazione per l'acquisto delle piante che dopo aver verificato la fattibilità con l'e il, ieri mattina (2 marzo) hanno messo a dimora i "futuri alberelli": rovelle, cerri, bagolari e ligustri. Ad aiutarli anche i ragazzi dell'tutti giovanissimi, un'età compresa tra i 16 e i 18 anni.«È stata dura scavare le buche vero...ma vedere tutti quei bambini e quelle bambini felici per la piantumazione degli alberi, consapevoli (grazie alle loro Maestre) del benessere che ogni albero apporta all'Umanità ed al Pianeta, non può che riempirci i cuori di gioia e speranza» dichiara 3place al termine della giornata e conclude «Non può che continuare a farci lottare con maggiore forza per un Pianeta più pulito, più sano, più giusto. Grazie a tutti/e coloro che hanno contribuito a questa festa».