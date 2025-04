Puzze in città, numerose segnalazioni da diverse zone dell'abitato

Numerose le segnalazioni che stanno giungendo da tante le zone della città: dalla zona Inps a via Bisceglie, passando per i quartieri Croci e San Valentino. Centro ed in particolare la periferia, mezza città invasa dal cattivo odore. Qualcuno per descriverlo lo paragona a quello del formaggio, qualcun altro al letame o alle uova marce. Sta di fatto che il fenomeno si sta verificando da alcuni giorni, oggi anche in viale Istria, zona ospedale viale Istria.



Dall'associazione ambientalista cittadina 3place parlano dello zolfo come di una causa possibile facendosi portavoce delle segnalazioni che stanno giungendo da tanti cittadini. Sul punto gli ambientalisti ricordano che Arpa Puglia mette disposizione un portale dove è possibile segnalare eventi di molestia olfattiva, che così potranno essere presi in carico dall'Agenzia, "allo scopo di circostanziare gli eventi e procedere ad approfondimenti in merito alle potenziali sorgenti", come ha sottolineato Riccardo Moschetta, presidente del sodalizio 3 Place.