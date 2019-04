Xylella fastidiosa e buone pratiche in agricoltura: incontro ad Andria presso sede Coldiretti

Esperti a confronto per spiegare come contrastare questo flagello

Domani, mercoledì 17 aprile 2019, alle ore 18,00, Coldiretti e UNAPROL organizzano presso la sala riunioni di Coldiretti Andria (Via Bisceglie 164), un incontro con ingresso libero sulla "Xylella Fastidiosa e le buone pratiche agricole per la lotta obbligatoria ed il contenimento".Il contributo tecnico – scientifico sarà interventi di Crescenza Dongiovanni, vice responsabile dell'area Ricerca e Sviluppo del CRFSA Basile Caramia di LocorotondoLe conclusioni saranno a cura del presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia.Nell' occasione sarà presentato e distribuito l'opuscolo "Emergenza Xylella: Buone pratiche agricole per la lotta obbligatoria ed il contenimento", curato dalla O.P. PugliaOlive, società cooperativa di UNAPROL.