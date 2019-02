Vigile di prossimità: il modello Andria esportato anche in Toscana

Un modello da esportare. Il vigile di prossimità "made in Andria", diventa un esempio da emulare anche nella regione Toscana.E' particolarmente soddisfatto l'assessore alla Polizia locale ed alla Sicurezza, l'avvocato Pierpaolo Matera che in un post, sulla sua pagina fb, così commenta:"E' motivo di orgoglio scoprire dalla stampa che la nostra idea di riqualificazione del ruolo dellapiù vicina alle necessità di percezione di sicurezza della cittadinanza, sia stato considerato ed in qualche modo emulato in altri contesti nazionali. Su scala regionale siamo i primi in Puglia ad aver organizzato un sistema di prossimità ordinato in micro-zone territoriali come saremo i primi in Puglia e forse dell'Italia meridionale ad avere una unità cinofila in grado di combattere tra i nostri ragazzi il pericolo di cadere nella trappola della tossicodipendenza. Avanti così, per una Polizia Locale sempre all'altezza delle esigenze dei cittadini e per una città più sicura".