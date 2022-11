Viaggio nell’inconscio con un podcast: è online “Tremori, voci dal Castello”

«Tremori è stato l'antidoto al mio tremore. Un antidoto fatto di voci e immagini che pian piano hanno cacciato quella nube di pensieri che quotidianamente mi soffoca». Così commenta uno dei circa 3mila ascoltatori che hanno portato Tremori - voci dal castello nella top 150 di Spotify. Un'esplorazione multimediale, una ricerca interiore, un racconto dantesco nelle paure dell'essere umano. Questi sono gli ingredienti di Tremori il podcast del collettivo CiòMaFé, prodotto da Festival Internazionale Castel dei Mondi in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia, Comune di Andria. Una dedica al filosofo andriese, Palumbo, frutto di una contaminazione tra interiorità e razionalità che chiunque l'abbia incontrato riconosce come tipica del Professore.L'edizione del 2022 del Festival internazionale ospitato nella Città di Andria da ventisei edizioni ha avuto come claim #NoFear, niente paura. Nei due anni di drastica evoluzione sociale era necessario trovare uno strumento diverso per raccontare la paura esplorata in diversi spettacoli del Festival e gli autori - Luigi Lupo, Maria Chiara Pomarico, Vincenzo Simeone e Sara Suriano - hanno individuato nel podcast un mezzo di ispirazione per raccontare una storia fatta di incontri, di sensazioni e di immagini della mente. In cinque puntate, viene raccontata la storia di Agata, interpretata dall'attrice Agata Paradiso, una giovane turbata dalla contemporaneità che si rifugia al Castel del Monte per provare ad elaborare la propria inquietudine.In un viaggio tra l'onirico e lo psicanalitico, in ogni puntata la protagonista incontra degli ospiti, tra cui il regista Dario Argento, la linguista Vera Gheno e lo scrittore vincitore del premio Strega 2022 Mario Desiati, ma anche alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione del Castel dei Mondi come Berardi/Casolari, Olivier de Sagazan, Miriam Selima Fieno e Nicola di Chio e molti altri ancora. Ogni puntata è la scoperta di una paura inconfessata: la morte, il buio, la società, i demoni o i confini."Tremori" non è una cronaca, è una fiaba per adulti, un piccolo mistero che appartiene all'inconscio. Disponibile su tutte le piattaforme per l'ascolto dei podcast: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e tante altre. Qui per ascoltare il Podcast: https://linktr.ee/tremori_podcast CiòMaFè è una community online di oltre 14 mila di persone. Ma anche un collettivo di giovani andriesi che ogni giorno lavora con l'obiettivo di raccontare il territorio e generare consapevolezza sulle logiche dei social, rendendo internet solo uno strumento per ri-connettersi alla realtà. Come lo fanno? Attraverso una pagina Instagram, sperimentando diversi linguaggi: video, illustrazioni, testi e animazioni. CiòMaFè ha realizzato il CiòMaFest, un festival multidisciplinare in una giornata; in collaborazione con Teatro pubblico Pugliese e Festival Castel dei Mondi ha realizzato "Le città invisibili", laboratorio di immaginazione urbana e "Tremori", un podcast sulle paure.