Via Francigena in Puglia: il primo pellegrino del 2024 è il texano Calder Randolph

Arrivato nel pomeriggio inoltrato di mercoledì 24 gennaio. Dopo aver attraversato Andria, provenendo da Nord, si è fermato a pregare presso la chiesa di San Gerardo, in via Castel del Monte, a Corato. Si tratta del giovane texano Calder Randolph, il primo pellegrino del 2024, che è stato fin da subito accolto nel centro accoglienza e credenziali del Comitato "Via Francigena del Sud", ubicato presso il Santuario Santa Maria Greca. Il Comitato "Via Francigena del Sud" gli ha offerto ospitalità pellegrina sia a Corato che a Bitonto, dove ha visitato la Cattedrale e la Chiesa del SS Crocifisso che ha una antica storia legata ai pellegrini. Ha ripreso poi il cammino con destinazione Gerusalemme."Calder ci ha rilasciato una breve intervista che desideriamo pubblicare per lo spessore umano del suo cammino – afferma la referente del Comitato via Francigena del sud, Adele Mintrone."Il mio nome è Calder Randolph. Vengo da Austin, Texas, Stati Uniti. Mi sono diplomato la primavera scorsa e ho iniziato l'università in autunno, studiando geologia e scultura. Ho iniziato il mio pellegrinaggio da Parigi e mi sono uniti alla Via Francigena a Bar-Sur-Aube, in Francia. Ho scelto di fare questo particolare percorso perché mi ha portato da Parigi, a Roma e ora fino alla costa adriatica per poter proseguire verso est. Ho scelto anche di percorrere la Via Francigena invece di qualsiasi altro percorso per la sua importanza storica. È bello percorrere lo stesso percorso (a volte letteralmente) che altri hanno intrapreso per secoli. La motivazione principale del pellegrinaggio nasce però dal desiderio di un tempo di contemplazione, preghiera, pace e pensiero. È un'opportunità unica per allontanarmi dalla società normale per incontrare mi persone e vedere posti molto diversi da quelli in cui vivo. Essenzialmente, sto dedicando questo tempo a connettermi con il mondo e a connettermi con Dio". Il giovane texano, inoltre, ha ricevuto la Calza dell' Epifania realizzata da un'artigiana, grazie all' idea del Comitato "Via Francigena del Sud": la calza rappresenta le nostre tipicità e i nostri prodotti locali. Il giovane statunitense dopo aver ringraziato il Comitato per l' accoglienza e l'ospitalità ricevuta, ha sottolineato l' importanza del Comitato per il supporto offerto ai pellegrini. Infatti, è stato accompagnato dal Comitato sino all'imbarco, a Bari.Ricordiamo che il Comitato via Francigena del Sud ha il suo punto di accoglienza, informazioni e punti distribuzione Credenziali ufficiale presso Santuario Santa Maria Greca Corato ed è sempre attivo in qualsiasi ora della giornata. Numerose sono le Credenziali distribuite e il continuo fornimento che viene fatto per le Guide Ufficiali di diversi cammini per chi volesse intraprendere una esperienza o scoprire nuovi percorsi a piedi ."Sono iniziate le attività del 2024 - dice la presidente Adele Mintrone - lungo la Via Francigena e riportiamo i numeri che sono stati registrati dall'Associazione Europea delle Vie Francigene attraverso la distribuzione delle credenziali AEVF e che confortano quanto spesso l'abbiamo più volte diffuso pubblicamente".Il 2023 ha confermato una importante presenza internazionale lungo l'itinerario, a conferma della dimensione mondiale della Via Francigena, sempre più ricercata anche da un pubblico giovane e proveniente da continenti extra-europei. Cresce anche la presenza di pellegrini nel tratto meridionale, cioè lungo la Via Francigena nel Sud. Il numero delle credenziali AEVF distribuite è stato di 15.667.PROFILO DEI VIAGGIATORIMODALITÀ DI VIAGGIOLa maggior parte dei pellegrini sceglie di percorrere il cammino a piedi (86%), con un lieve incremento rispetto l'anno precedente. In bicicletta il rimanente 14%, anche se è stato registrato qualche singolo pellegrino che ha percorso alcuni tratti del percorso a cavallo.ETÀL'età di chi frequenta la Via Francigena conferma il trend dello scorso anno, che aveva visto un incremento del numero di giovani pellegrini. Nel 2024 si contendono il primato le fasce 25-34 anni e 55-64 anni con il 22%. Poco al di sotto, con il 21,4%, la fascia 45-54 anni. Il gruppo dai 35-44 anni è al 14%, mentre rispettivamente al 10,6% e al 10% ci sono i gruppi sotto i 25 anni e gli over 65.GENERELa componente maschile è del 51% mentre quella femminile è del 49%, con un aumento del secondo gruppo rispetto l'anno precedente.Il gruppo dei camminatori più numeroso rimane quello italiano con la quota che scende di due punti, al 68% rispetto al 70% del 2022. È importante segnalare il grande boom di pellegrini dagli Stati Uniti, al secondo posto come numero di presenze. Appena staccati, nell'ordine, ci sono la Svezia, la Francia e l'Australia. L'interesse fuori Europa della Via Francigena ha spaziato dal Sud Africa alla Colombia, da Singapore alla Nuova Zelanda.MOTIVAZIONILe motivazioni del viaggio lungo la Via Francigena confermano l'interesse per la condivisione (50%), elemento questo che viene indicato al primo posto. Il cammino è prima di tutto, infatti, un'occasione per condividere l'esperienza.Al vertice delle motivazioni ci sono anche quelle culturale e turistica (al 38% e 35%), nonché quella spirituale e di ricerca personale (35%). Seguono le motivazioni ambientali, religiose, enogastronomiche.Buon cammino 2024!