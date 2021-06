Vaccini: poche dosi Pfizer, alcuni hub pugliesi chiusi. Andria da domani a sabato aperto dalle 9 alle 13

Oggi Pfizer consegnerà in Puglia circa 241mila dosi, ma in mattinata molti hub vaccinali sono rimasti chiusi per la carenza di sieri. La scorta di vaccini Pfizer è completamente esaurita e questo ha comportato il rinvio di migliaia di somministrazioni: solamente in provincia di Bari, oggi 17 dei 22 hub si sono dovuti fermare con le inoculazioni.La fornitura è attesa nella tarda mattina nel centro di stoccaggio dell'ospedale Di Venere di Carbonara da dove poi le dosi saranno distribuite alle altre province.La Asl Bt ricorda che l'hub di Andria sarà aperto domani, venerdì e sabato dalle 9 alle 13. Mentre oggi domani e venerdì a Bisceglie dalle 15 alle 18 si anticipano le vaccinazioni di Astrazeneca per i cittadini che hanno ricevuto la prima dose dal 14 al 21 aprile.