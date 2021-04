Vaccini "di massa" ad Andria: trasporto pubblico gratuito per il polivalente di San Valentino

Ad Andria in vista del 12 aprile, data di avvio della vaccinazione "di massa", alle strutture della Villa comunale ovvero il Centro Dopo di Noi e all'ufficio igiene della Asl di viale Trentino è a disposizione anche il polivalente di San Valentino, prevedendo pure corse gratuite per chi ha bisogno di essere accompagnato. Lo ha comunicato la sindaca di Andria Giovanna Bruno durante il suo video di bilancio della giornata postato sui social.



«Attraverso il trasporto pubblico locale, negli orari stabiliti ordinariamente per le corse, si può accedere senza pagamento del biglietto, previa esibizione della certificazione/prenotazione del vaccino. Sarà istituita un'apposita fermata nei pressi del polivalente. Una raccomandazione a tutti coloro che saranno chiamati a vaccinarsi. È importante presentarsi all'orario stabilito e non diverse ore prima. Non dobbiamo correre il rischio di creare assembramenti e confusione che non possiamo permetterci.