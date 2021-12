Vaccini anticovid: su terza dose la Puglia è sopra la media nazionale

Nella giornata di ieri nella Asl Bt sono state somministrate 3539 dosi di vaccino, di cui 2631 sono terze dosi. Intanto domani, sabato 11 si apre il nuovo hub di Trani presso il campo sportivo di via Superga. Dalle 9 alle 13 agli hub di Andria, Barletta e Trani e presso gli uffici vaccinali di Canosa, Biscgelie, San Ferdinando, Margherita di Savoia e Trinitapoli saranno garantire vaccinazioni ai cittadini prenotati.E intanto, la Regione Puglia ha superato la media nazionale con riferimento alla somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid: sono 723.372i pugliesi che hanno già ricevuto il richiamo, il 20,3% della platea, contro una media italiana del 19.1% (dato aggiornato alle ore 15.30 di oggi). Proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni anticovid in tutta la regione, rispettando i target di inoculazioni previsto dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid.Le Asl, le aziende ospedaliere e gli Irccs pubblici sono al lavoro anche per il Vaccine day pediatrico del 16 dicembre, insieme con l'Ufficio scolastico regionale e i pediatri di libera scelta. Sono pronte a partire con le sessioni vaccinali dal 16 dicembre le prime 82 scuole, i calendari sono in continuo aggiornamento e il lavoro dei dipartimenti di prevenzione insieme agli uffici scolastici proseguirà sino al raggiungimento di tutta la platea dei 5-11 anni e al coinvolgimento di tutte le scuole.Massima priorità sarà data alla vaccinazione dei bambini di 5-11 anni con fragilità: gli ospedali e i centri specialistici di cura, insieme ai pediatri e alle Usca, si occuperanno delle somministrazione a partire dalla mattina del 16 dicembre e provvederanno a contattare direttamente le famiglie.Il Vaccino Pfizer pediatrico per la fascia 5-11 anni è in arrivo nelle farmacie ospedaliere il 15 dicembre.