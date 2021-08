Vaccini, ad Andria almeno una dose al 73% della popolazione

Il 51,8% dei pugliesi della fascia 12-19 anni (corrispondente a 166.506 persone) ha ricevuto la prima dose di vaccino, sopra la media nazionale che è del 47,2%.



Procede spedita la campagna di vaccinzione nella Asl Bt. Trani e Spinazzola sono a quota 80 per cento di popolazione che ha ricevuto la prima dose, Bisceglie e Minervino sono a quota 79 per cento. Ad Adndria ha ricevuto almeno un dose di vaccino il 73 per cento della popolazione, a Barletta e Margherita di Savoia il 74, a Canosa e San Ferdinando il 72, a Trinitapoli il 70 per cento.

Sono 5.185.450 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.46 dal Report del Governo nazionale), il 93,6% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.538.879.