Vaccinazioni anticovid: i giorni e gli orari di apertura delle sedi di Andria

La Asl Bt ha reso noto il calendario, in vigore da venerdì 1° aprile, con orari e giorni settimanali di apertura degli hub e centri vaccinali presenti nelle dieci città della provincia BAT.Si precisa che nei comuni di Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trani il prosieguo delle attività vaccinali, previste per la campagna anticovid, si svolgerà solo ed esclusivamente negli ambulatori vaccinali dei SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica).Hub aperto venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30; SISP (ovvero il Dipartimento di prevenzione di via Gabelli) aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.Hub aperto giovedì dalle ore 9 alle ore 12:30; SISP aperto martedì dalle ore 15 alle ore 17:30.SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.Auditorium dell'Assunta aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.Si ricorda, infine, che chi ha già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura degli hub nel mese di aprile sarà richiamato e ricollocato nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, i cittadini potranno recarsi liberamente agli hub e nei centri vaccinali nelle giornate di apertura indicate.