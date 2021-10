Una studentessa dell'Itis "Jannuzzi" di Andria alle Olimpiadi nazionali di Chimica

Arriva una conferma importante per l'Istituto tecnico industriale statale "Sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria: la studentessa che lo scorso maggio aveva conseguito il 2° posto alle fasi regionali delle Olimpiadi di Chimica, Marianna Cannone, accederà ora anche alle competizioni nazionali. Ricordiamo che gli studenti dell'Itis si erano distinti positivamente perché avevano conquistato ben 7 posizioni tra i primi 10 piazzamenti, a dimostrazione dell'alta qualità dell'insegnamento, teorico e pratico, nella scuola andriese: negli scorsi giorni, durante la cerimonia organizzata dalla Società Chimica Italiana, sez. Puglia, sono stati consegnati gli attestati e le coppe ai partecipanti in base al loro piazzamento.La fase nazionale sarà dunque un'altra occasione per portare in alto il nome dell'istituto andriese in una competizione che vuole incentivare le attività degli studenti interessati alla chimica per mezzo della risoluzione autonoma e creativa di problemi chimici.«La notizia – commenta il dirigente scolastico Giuseppe Monopoli – della partecipazione della nostra alunna alle fasi nazionali ci riempie di soddisfazione: è una ulteriore conferma dell'ottimo livello dell'insegnamento teorico e laboratoriale della nostra scuola, con l'intero Dipartimento di Chimica in prima linea per garantire una formazione, sia a distanza che in presenza, eccellente».