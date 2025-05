A due classi dell’ITT "Sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria il premio di "Impresa in azione" di JA Italia

Si è svolto lo scorso 8 maggio, presso Palazzo Granafei-Nervegna ed il Cinema Teatro Impero di Brindisi, la Competizione territoriale della Puglia di ", il programma di educazione all'imprenditorialità di Junior Achievement Italia, accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha coinvolto oltredelle scuole secondarie di secondo grado della regione. Nel corso dell'evento sono stati assegnati ben due premi all'ITT "Sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria.- Premio Miglior Team Imprenditoriale –PolonyuS alla- Premio Maggior Impatto Sociale –EaSign alla classeNell' ambito della disciplina "Gestione progetto ed organizzazione di Impresa", gli studenti, in gruppi formati da 5/6 persone, partendo da un problema, propongono una soluzione, eseguono uno studio di fattibilità, un'analisi di mercato, anche attraverso l'analisi di eventuali competitors, arrivando così a proporre l'avvio di una start-up imprenditoriale, per la realizzazione e vendita di questa soluzione.I due progetti della scuola superiore secondaria di Andria, sono stati quindi considerati tra i migliori tra quelli in gara, ognuno per il suo specifico campo d'intervento.