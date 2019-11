Workshop di preparazione al concorso d'accesso al corso di formazione in medicina generale

in collaborazione con la Fimmg Formazione (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) organizza «Il progetto giovani» inerente all'universo della medicina. Si tratterà di un workshop di preparazione per il concorso di accesso al corso di formazione in medicina generale. L'evento che si è anche tenuto nelle altre province della Puglia prenderà il via anche all'interno dell'Omceo«Durante gli eventi si presenterà il mondo della medicina generale, l'organizzazione del corso e le modalità di svolgimento della prova concorsuale. Verranno approfonditi mediante presentazioni e quiz argomenti spesso oggetto di domanda nel test inerenti la cardiologia, pneumologia, endocrinologia, gastroenterologia, malattie infettive. Sarà effettuata una simulazione della prova concorsuale», è scritto in un comunicato.Gli eventi sono gratuiti, aperti a tutti i medici interessati alla medicina generale e intenzionati ad iscriversi al concorso per l'accesso alla formazione in medicina generale. L'iscrizione si effettua inviando una mail all'indirizzo Fimmgformazionebat@gmail.comIl coordinatore regionale Fimmg formazione è Giuseppe Pisicchio mentre Damiano Marrone è il referente per la Sesta provincia che avrà funzione di moderatore e organizzatore degli eventi di Trani con il presidente dell'Omceo Benedetto Delvecchio. A tenere le relazioni si alterneranno i medici: Alberto Malva, Lucia D'Ariano, Maria Alessandra De Vincenzo, Grazia Mastrodonato, Francesca De Michele, Michela Patruno e Luca Zingaro.Gli eventi si terranno all'interno della nuova sede dell'Omceo all'indirizzo «124esima strada a denominarsi, 6» a Trani.«Crediamo molto nel valore della formazione e siamo ben lieti di ospitare questo importante appuntamento nella sede del nostro Ordine. Sono certo che si tratterà di un momento di crescita professionale e culturale per tutti. Tanto ai relatori quanto ai corsisti il mio buon lavoro sin da ora», ha dichiarato il presidente dell'Omceo Delvecchio.