Un seggio ad Andria per le primarie del centro sinistra: Emiliano atteso per martedì 7 gennaio

Sarà la nuova sede cittadina del Partito Democratico, sita in via Enrico Dandolo nn. 92-94, ad ospitare il seggio elettorale per le primarie del centro sinistra previste per il prossimo 12 gennaio.E intanto, anche in vista dell'appuntamento elettorale delle amministrative di primavera, sarà ad Andria martedì 7 gennaio il governatore della Puglia, Michele Emiliano ospite della segretaria cittadina del Partito Democratico.Anche ad Andria, quindi, la macchina organizzativa del centro sinistra è ormai in pieno fermento. Le primarie del centrosinistra pugliese del prossimo 12 gennaio vedranno sfidarsi proprio l'attuale presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il consigliere regionale Fabiano Amati (Pd), l'ex europarlamentare, Elena Gentile (Pd), e lo scrittore Leo Palmisano (indipendente).Ad Andria, il seggio elettorale dove poter votare per questo appuntamento della coalizione del centro sinistra sarà appunto la nuova sede del Pd. E dalla segretaria cittadina, fanno sapere che per coprire le spese iniziali, dalla stampa delle schede elettorali ai gazebo, è stato chiesto ai partecipanti di versare complessivamente circa duemila euro.