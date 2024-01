Ultimi appuntamenti del cartellone "le Radici del Natale"

A chiusura delle festività natalizie si terranno gli ultimi appuntamento previsti dal ricco programma "Le Radici del Natale".Nel giorno dell'Epifania alle ore 11,00 in Via Regina Margherita nel tratto compreso tra Viale Crispi e Via Duca degli Abruzzi si terrà il concerto pianistico del M° Rosario Mastroserio.La serata dell'Epifania prevede sul sagrato antistante la Chiesa Immacolata, a partire dalle ore 20,00 il concerto dei Jubilee Gospel Singers, con la voce travolgente di Luciana Negroponte. Qualora le condizioni meteo non dovessero consentire lo svolgimento all'aperto, il concerto si svolgerà all'interno della Chiesa Immacolata.Altro appuntamento da non perdere per la giornata dell'Epifania sono le visite guidate a pagamento di "Andria Sotterranea" a cura di Turisti in Puglia ( www.tursitinpuglia.it ). Necessaria la prenotazione. Ultimi posti disponibili. Start ore 15,00Domenica mattina 7 gennaio dalle ore 10,30 a cura dell'Associazione Revenge 2.0 "STREETWORKOUT ITALIA – FITNESS e CULTURA", partenza dallo Stadio Degli Ulivi con arrivo in Piazza Catuma.Da non perdere anche gli appuntamenti con i presepi viventi:Presepe Vivente "Dalla parola data all'uomo, alla parola fatta uomo" Presso l'Oratorio Parrocchia San Riccardo nel Quartiere San Valentino nei giorni 5 e 6 gennaio dalle ore 19,00 alle ore 21,00Presepe Vivente "Notte di Luce" presso Lama Santa Margherita, Santuario Madonna dei Miracoli nei giorni 6 e 7 gennaio dalle ore 17,00 alle ore 20,30Gli eventi potrebbero essere rinviati qualora le condizioni meteo non dovessero permetterne il regolare svolgimento.