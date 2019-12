Tromba d'aria, Vurchio (Pd): "Necessario un pronto intervento in via Castellana Grotte"

Con il passare delle ore, sale la conta dei danni causati dalla tromba d'aria che si è abbattuta questa mattina ad Andria, domenica 22 dicembre.Come anticipato nell'articolo di apertura, tra i danni maggiori, quello avvenuto in via Castellana grotte, dove l'intero rivestimento di un lato di un edificio appartenete all'Arca Puglia si è completamente distaccato, rimanendo pericolosamente in bilico sulla pubblica via.Sul posto -con Polizia Locale e Vigili del Fuoco- si è recato il segretario cittadino del Partito Democratico, Giovanni Vurchio, che resosi conto di quanto avvenuto ha urgentemente interpellato sia il Commissario prefettizio che il Comandante della Polizia Locale, chiedendo loro di intervenire il più presto possibile per mettere in sicurezza l'area interessata da questo pericoloso distacco.Un intervento comunque, che è bene ricordare, fa parte di un più generale, complessivo e straordinario piano di ristrutturazione che l'Arca Puglia centrale, ex IACP ha preventivato di eseguire nel quartiere San Valentino, d'intesa con la Regione Puglia, che ha destinato circa 5 milioni di euro per molteplici interventi tecnico strutturali, tra cui appunto il rifacimento dei rivestimenti delle facciate dei propri edifici di edilizia popolare residenziale.Ma, come dicevamo sono stati veramente tanti gli interventi che hanno visto impegnati gli agenti della Polizia Locale, il personale dell' Andria Multiservice ed i Vigili del Fuoco giunti da Barletta e Corato, come gli ultimi registrati in via Canosa dove un intero pannello pubblicitario è volato via, senza provocare per fortuna danni a persone e cose, e la caduta di calcinacci, oltre ad alberi ed a pali della pubblica illuminazione in molte parti della città.