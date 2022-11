Sale sul podio del Campionato Italiano Assoluto Invernale Frecciarossa Fin in vasca corta e conquista due argenti, la giovane atleta andriese, Isabella Sinisi, appartenente al blasonato Circolo Canottieri Aniene di Roma.Un risultato brillante, sia nella gara degli 800 con un crono di 8'24''00, seconda dopo Simona Quadrella campionessa europea negli 800. E sia nella gara dei 1500 stile libero, con un crono di 16:06.34, 25 secondi di margine in più rispetto sempre all'amica Simona, che mantiene il primato.Un risultato inaspettato per la giovane atleta andriese, Isabella Sinisi che torna in gara dopo quattro anni di fermo. Non è stato semplice battere i tempi limite fissati dalla Federazione Italiana Nuoto, insieme ai big del nuoto e anche tantissimi altri atleti.«Io sinceramente non mi aspettavo questo tipo di risultato ricollegandomi al mio passato, alla mia carriera sportiva. Ho smesso per 4 anni (nel frattempo ha dato una mano all'impresa di famiglia, al papà Michele, alla mamma Nicoletta ed ai fratelli, nella conduzione aziendale n.d.r.) e mi sono ributtata due anni e mezzo fa e quindi per me in questi due anni dove ho ricominciato ci sono stati degli alti e dei bassi, più bassi che alti e quindi non mi aspettavo di vincere un campionato italiano assoluto di due medaglie con due tempi buonissimi, perché ho fatto i migliori. Sui 1500 ho rifatto un mio primato personale.» racconta Isabella Sinisi, timida di carattere ma dalla forte personalità e determinazione «Un'ottima partenza, speriamo di arrivare così ad aprile perché sono i campionati più importanti della stagione perché sono in vasca lunga, quelli appena effettuati sono stati in vasca corta da 25 mt».Christian Minotti è l'attuale allenatore di Isabella Sinisi, un cambio allenatore avvenuto solo da pochi mesi e a proposito di questo dichiara «Sono contentissima del risultato raggiunto. Ho cambiato allenatore a maggio. Quindi diciamo che per avere un buon lavoro e un buon risultato dopo che cambi allenatori ci vogliono almeno 6 mesi o un anno circa. Io in quattro mesi dal cambio allenatore ho raggiunto questo risultato» e aggiunge «Sono contentissima di allenarmi con Simona Quadarella, medaglia olimpica, campionessa mondiale. In Italia sugli 800 siamo pochissimi, quindi diciamo che io più di un argento non posso farlo, perché Simona è imbattile. Ho fatto il massimo che potevo fare del risultato».- Come è nata questa passione per il nuoto?«Ho iniziato a nuotare perché avevo paura dell'acqua. Infatti quando noi eravamo piccolini, papà aveva un gommone e io ogni volta che salivo sul gommone stavo tutta a rannicchiata perché avevo paura. Allora mio padre un giorno mi ha preso dal gommone e mi ha buttato in acqua, in mare aperto. Quando sono salita a galla mi sono resa conto di galleggiare, da quel momento ho deciso di fare corsi di nuoto. Poi di lì è nata una grande una passione fino a diventare il mio lavoro».Isabella Sinisi, una promossa del nuoto italiano, ha alle spalle una significativa quanto eccellente esperienza atletica, un palmares di tutto rispetto. Prima l'esordio nella squadra agonistica del Nicol Hotel a Corato, poi a Ruvo di Puglia con il suo storico allenatore, fino a raggiungere risultati importanti a livello giovanile. In seguito si è trasferita a Roma dove ha partecipato, nel 2014, a un europeo in acque libere. Nel 2015 la decisione di fermarsi. Solo nel 2019 ha ripreso gli allenamenti, grazie alla sua tenacia e alla sua caparbietà, spinta anche da chi crede da sempre nelle sue capacità, ha deciso di continuare a vivere questo grande sogno, che sta sempre più diventando una splendida realtà.