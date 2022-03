Incursione in una antica masseria: demolita una antica scala in pietra

Sul fronte ordine pubblico è ormai una autentica "Passione" quella che vive l'entroterra del nord barese ed in particolare Andria, che con il suo vasto agro è tra i più estesi della Puglia. Come se non bastassero i danneggiamenti ed i furti in aziende agricole e reti infrastrutturali, le linee elettriche e la rete dei pozzi regionali bersagliati dai predoni del rame, non mancano le incursioni dei ladri di chianche, le belle pietre murgiane lavorate.La scorsa notte è stata depredata una masseria della meta dell'800 nelle campagne di contrada Pozzosorgente, zona tristemente nota alle cronache criminali, terreno di caccia delle bande di malviventi che imperversano nell'altopiano murgiano. Un' autentica spoliazione, o per meglio dire una demolizione compiuta con cura e precisione, ha interessato una pregevole scala esterna in pietra battuta, materiale ricercato per adornare ville e luoghi rinomati, pagato un occhio della testa dagli estimatori di roba antica.Era quasi la mezzanotte quando tra il 17 e 18 marzo, il proprietario di una nota masseria del luogo, il dottor Donato Rossi, noto imprenditore olivicolo del nord barese, ai vertici di Confagricoltura Puglia e di quella nazionale, veniva informato dalle Guardie campestri che due scalini in pietra erano stati rimossi da una scala esterna che portava al primo piano, il così detto piano padronale, elevato dai locali del piano terra destinati a deposito e rimesse.Resosi conto del furto, l'uomo si riprometteva di recarsi all'indomani a sporgere la regolare denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Andria. Ma non aveva fatto purtroppo i conti con la determinazione e la spavalderia di questi malviventi. Infatti di buon' ora, una nuova chiamata giungeva dalle Guardie campestri del Consorzio di Andria, che avvertivano il dottor Rossi che la scala esterna era stata completamente demolita e le chianche erano state tutte asportate. Solo la vecchia ringhiera in ferro rimaneva penzoloni, a ricordare l'integrità violata di quell'antico luogo."Ormai siamo in balia di vere e proprie bande criminali –sottolinea amaramente il dottor Donato Rossi- che spadroneggiano impunemente nelle nostre campagne, potendo contare sull'assenza di presidi delle Forze dell'ordine. E' una amara verità e dobbiamo prenderne atto. Lo Stato è assente e noi siamo alla mercè di coloro che ormai fanno il bello ed il cattivo tempo".