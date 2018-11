Torna “La triologia della Bellezza: la bellezza della vita”, nel 2° appuntamento si parlerà della “Bellezza del Creato”

Dopo l'appuntamento del 12 Ottobre, dove si era affrontato con grande interesse il tema "La Bellezza di Dio", si torna domani, 16 novembre, al chiostro di San Francesco,per affrontare e condividere un altro importante argomento, questa volta incentrato sulla "Bellezza del Creato".Un incontro che, insieme ad altri due appuntamenti, rappresenta un vero e proprio percorso formativo finalizzato a valorizzare il vero significato della Bellezza, da sempre al centro del pensiero filosofico e teologico, della nostra civiltà. Un richiamo ai valori e ai suoi significati più profondi, spesso ignorati o sottovalutati soprattutto dai più giovani, in un momento di grave crisi come l'attuale, in cui sembra che il nichilismo e lo scetticismo, prendano il sopravvento. La Bellezza desidera tornare alla ribalta, così com'è coinvolta nel Creato, decisa più che mai a diventare baluardo di certezze.Quindi si educa attraverso la Bellezza, e nell'incontro di Venerdì, si vuole sottolineare e focalizzare l'attenzione sulla "più singolare e divina delle architetture", come afferma la prof.ssa Rossella, riportando l'espressione di Andrea Bocelli, quale è il Creato. Si avverte, ormai, la necessità di custodire e di aver rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. L'aveva ben compreso lo stesso San Francesco d'Assisi che invitava a riconoscere nella bellezza del creato, la presenza stessa di Dio.L'appuntamento, diviene un'occasione di riflessione dinanzi al degrado in cui versa la società, ma anche di speranza, perché è ancora possibile collaborare per migliorare quanto abbiamo ricevuto in dono, nella consapevolezza che non esistono sistemi che annullino completamente l'apertura al bene e quindi alla Bellezza.I relatori saranno: Prof. Paolo Ponzio, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", La Bellezza di fronte al reale, Prof. Angelo Tursi, Università degli Studi di Bari "A.Moro", Ecologia della Bellezza.Moderatore, Prof. Guido Luisi, Università degli Studi di Bari "A.Moro".Si ringrazia per il patrocinio: il sindaco di Andria, nonché presidente della provincia Andria – Barletta – Trani, Avv. Nicola Giorgino, la Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi, la Regione Puglia dott. Michele Emiliano, il Dott. Donato Donnoli, Governatore del Rotary 2120, per la collaborazione: Dott. Cosimo Damiano Lasala, Presidente del Rotary Club Trani, il Dott. Giuseppe Cicco, Presidente del "Movimento per la vita" e per il coordinamento la Prof.ssa Rossella Fuzio Cicco, Dott. Giovanni Lullo, Arch. Ester Tattoli e la Presidente dell'Associazione "L'Altrove", la dott.ssa Angela Simone.Altresì si ringrazia, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Bari "A.Moro" prof. Antonio Felice Uricchio, Prof.ssa Gioia Bertelli, Prof.ssa Ada Campione, Prof. Paolo Ponzio, Prof. Angelo Tursi, Prof. Guido Luisi, Prof.ssa Amalia Gisotti Giorgino, Prof.ssa Vittoria Bosna e la Prof.ssa Silvana Calaprice.