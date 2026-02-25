Michele De Tullio
Torna in Puglia Michele De Tullio, al vertice del compartimento della Polizia Ferroviaria di Puglia, Molise e Basilicata

Il dirigente superiore De Tullio, lascia la direzione del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Ancora

Andria - mercoledì 25 febbraio 2026 18.41
Torna nella sua Puglia, il Dirigente superiore di Pubblica Sicurezza Michele De Tullio. Il Consiglio di amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha deliberato nella seduta odierna, 25 febbraio 2026, il conferimento degli incarichi di nuova sede. A far data dal 1° marzo, il Capo della Polizia, il dirigente generale della pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha conferito il decreto di assegnazione a nuovo incarico per il dottor Michele De Tullio, che diventa Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Puglia, Molise e Basilicata, lasciando così l'incarico di Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Ancora.

Ricordiamo che il dottor De Tullio è stato in servizio quale responsabile del Commissariato della Polizia di Stato di Andria, dall'agosto 2008 al gennaio 2009, prima di venire promosso a Primo Dirigente di P.S. assumendo la guida della Digos di Bari.

Al dottor De Tullio, gli auguri più sinceri da parte della Redazione di AndriaViva, di raccoglier altri lusinghieri successi per il nuovo compito assegnato. Ad maiora!
