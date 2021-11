Terza dose vaccino anticovid per Michele Emiliano

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oggi ha effettuato la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid, al braccio sinistro, e contestualmente del vaccino antinfluenzale al braccio destro.«E' fondamentale fare la terza dose per completare la copertura, significa mettersi in sicurezza in vista della quarta ondata che è cominciata in Europa e ha preso piede anche in Italia, cominciando dal Friuli ma arriverà anche da noi. Bisognerà contenere tramite la terza dose gli effetti sugli ospedali, anche per limitare le occasioni di contagio», ha ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante un incontro con la stampa per l'avvio delle vaccinazioni no stop al Policlinico di Bari per pazienti fragili e caregiver.Intanto in Puglia sono oltre 6 milioni e 400 mila le dosi di vaccino somministrate in Puglia, il 91.6 percento di quelle ricevute dal commissario per l'emergenza e la Regione con l'intero sistema sanitario sta dando forte impulso alla campagna anticovid con la terza dose per le fasce di popolazione con fragilità. Fitto il calendario di iniziative in tutta la regione che vede impegnati hub e ambulatori vaccinali anche nel week end.