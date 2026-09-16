Polizia Stradale. <span>Foto Vincenzo Cassano</span>
Polizia Stradale. Foto Vincenzo Cassano
Cronaca

Tentano di assaltare un Tir sull'A14: malviventi fuggono a mani vuote per l'arrivo della Polstrada

E' accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre: l'obiettivo era un carico di tabacchi

Andria - mercoledì 16 settembre 2026 20.46
Scena da far west questo pomeriggio sull' A14, nel tratto autostradale a pochi chilometri dallo svincolo di Canosa di Puglia, in direzione nord. Un tir carico di tabacchi è finito nel mirino di un commando. Il mezzo pesante, stando alle prime ricostruzioni investigative, condotto da un giovane autotrasportatore, sarebbe stato improvvisamente affiancato e tagliato fuori, con un vero e proprio blitz, da un'automobile con a bordo almeno tre individui mascherati ed armati. Una volta costretto il camion ad arrestare la marcia lungo la corsia, i malviventi sarebbero scesi rapidamente costringendo con la forza e con minacce il conducente ad abbandonare la cabina di guida, con l'intento di impossessarsi del carico di bionde.

Grazie al repentino sopraggiungere delle pattuglie della Polstrada, allertate dalla sala operativa della Questura di Andria, molto probabilmente avvertiti dallo stesso autotrasportatore o da qualche automobilista in transito, il piano dei banditi è andato tuttavia in fumo. I malviventi, al sopraggiungere degli equipaggi della Polizia di Stato, dalla sezione di Andria e da quella di Trani, hanno abbandonato il bottino, fuggendo a bordo della propria vettura, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure all'autotrasportatore, apparso fortemente scosso ed in evidente stato di agitazione per la violenza dell'accaduto, ma rimasto sostanzialmente illeso. Indagini sono in corso da parte della Polstrada.
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