Tanta gente ad Andria per l'ex premier Giuseppe Conte: selfie ed applausi

Selfie ed applausi per l'ex premier Giuseppe Conte impegnato nella giornata di oggi, mercoledì 14 settembre nel previsto giro elettorale del Movimento 5 Stelle nella sua Puglia. Tappa nel pomeriggio anche ad Andria, proveniente da Barletta, dove ha incontrato, con gli attivisti e simpatizzanti pentastellati, tante gente nel corso della passeggiata tra le strade del centro cittadino, via Regina Margherita, corso Cavour e viale Crispi, dove si è soffermato a discutere sul programma elettorale del M5S, per le imminenti elezioni politiche del 25 settembre.Dalla revoca al tetto degli stipendi degli alti manager statali, alla questione del finanziamento russo ai partiti, alla crisi energetica ed alla corsa alle materie prime, alcuni dei temi discussi dal presidente del movimento pentastellato nel bagno di folla che ha avuto nella Città fidelis, accompagnato, tra gli altri dalla senatrice Bruna Angela Piarulli candidata al collegio uninominale della Camera, all'avvocato Michele Coratella candidato all'uninominale del Senato per il collegio di Andria e dalla consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi, Grazia Di Bari.Il tour dell'ex premier è proseguito alla volta di Foggia, mentre domani farà tappa a Bari.