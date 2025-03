Talento in Scena: il nuovo format dedicato ad ogni forma di talento

La masterclass: scoprire l'identità artistica

Il gran finale al Teatro Comunale

Come assistere all'evento

Ilsegneranno l'inizio di un viaggio artistico e formativo senza precedenti: nasce Talento in Scena un format inedito che, edizione dopo edizione, celebrerà le diverse forme di talento, unendoLa prima edizione sarà interamente dedicata alla musica e in particolare al canto, trasformando Corato in un palcoscenico d'eccellenza per nuovi talenti.Un progetto ambizioso come Talento in Scena non potrebbe esistere senza il sostegno di chi crede nella cultura e nel talento. L'evento, infatti, gode del patrocinio morale dela conferma della rilevanza culturale e artistica per il territorio. A sostenere questa prima edizione, inoltre, ci sono due realtà di spicco:, main sponsor che hanno scelto di investire nel talento e nella formazione artistica. A loro si affianca, sponsor dell'evento, che contribuisce alla valorizzazione di un'iniziativa destinata a lasciare il segno.Assistere alla prima edizione di Talento in Scena significa non solo vivere un'esperienza artistica, ma anche contribuire a una causa importante.. Un gesto concreto per sostenere chi ne ha più bisogno attraverso la forza della musica.Il cuore pulsante dell'evento sarà la, condotta da, vocal coach di Tale e Quale Show e vincitore di X Factor 2009.avranno l'opportunità di perfezionare la propria tecnica e lavorare sull'unicità della propria voce, in un percorso di crescita artistica che culminerà in un'esibizione dal vivo sul palcoscenico del teatro cittadino.Dopo due intense giornate di formazione, ildiventerà il palcoscenico di un evento imperdibile: la sera del, i partecipanti della masterclass si esibiranno in un brano corale sotto la guida di Matteo Becucci.Ad allietare la serata, ci sarà anche l'esibizione di Matteo Becucci e, a seguire, quella di Simona Luglio.Inoltre, la serata vedrà anche il, il leggendario gruppo che da oltre 30 anni fonde sonorità tradizionali e moderne, raccontando attraverso la musica l'anima più autentica della Puglia. Un viaggio emozionante tra poesia, tradizione e innovazione.Gli amanti della musica e del talento dal vivo possonoacquistando il biglietto online su www.talentoinscena.it/biglietti/ oppure nei punti vendita fisici(080 2082085) in Via Castel Del Monte, 138 – Corato e( 3386616195) in Via Vittorio Emanuele Orlando, 26 – Corato.