7 foto GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo

Un concept che si rinnova, un progetto che torna alle origini e ambisce a diventare punto di riferimento per Trani e dintorni.riapre le sue porte sulcon un progetto rinnovato, ma con radici solide: alla guida ritorna il direttore, protagonista delle stagioni che hanno portato il locale in auge e ora pronto a scrivere un nuovo capitolo. Dietro questa ripartenza c'è anche la determinazione dei proprietari che hanno scelto di credere nella struttura e nel suo potenziale: Valerio e Onofrio Modugno.Le luci si accenderannoper una serata inaugurale che si preannuncia intensa e carica di aspettative. L'evento, già sold out, unirà cucina, musica ed emozioni in un dinner show esclusivo con la voce e l'energia di Max Righi, accompagnato dal sound di Nox Dj. Un inizio che non è solo una riapertura, ma una dichiarazione d'amore per Trani come cornice perfetta per eventi, cene e ricorrenze che lasciano il segno.Al centro del nuovo corso c'è la. Una cucina che parla con il linguaggio del territorio, guardando alla semplicità delle tradizioni, ma non rinuncia a dialogare con il mondo. A firmarla è lo chef, volto noto della ristorazione tranese, già chef di un famoso locale in città, con un curriculum che racconta esperienza e visione. La sua proposta parte dal Mediterraneo, attraversa suggestioni orientali e ritorna alla semplicità: piatti essenziali, mai banali, costruiti per esaltare la genuinità delle materie prime.Grande spazio alle ricette di mare, in omaggio alla posizione privilegiata del locale, esattamente collocata sul mare di Trani, con l'odore di salsedine e il luccichio delle onde: non mancano però proposte di terra in un menù che vuole raccontare la Puglia con equilibrio e contemporaneità.La squadra di GOTA è già al lavoro per un ricco calendario di eventi da non perdere. Domenica 8 marzo, GOTA ospiterà il "", a cui seguirà un suggestivo "sunset" a bordo piscina, con la direzione artistica di Beppe Cormio. Si preannuncia un fitto cartellone di eventi tra musica, cabaret, serate di varietà che offriranno intrattenimento dal vivo, oltre a serate dedicate al cantautorato italiano che offriranno un viaggio tra grandi classici e nuove proposte, ospitando alcuni dei nomi più acclamati e celebrati del panorama musicale italiano.Il progetto guarda avanti, con un orizzonte di crescita pronto a raccontarsi e a far crescere il turismo territoriale generando valore per i territori limitrofi, anche attraverso una programmazione stabile di appuntamenti:, in un format che punta a coniugare ristorazione di qualità e spettacolo. GOTA si propone inoltre come location per matrimoni, ricevimenti, battesimi, diciottesimi ed eventi privati, valorizzando una cornice sul mare che resta uno dei suoi tratti distintivi.