GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
Speciale

GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo

Con la direzione di Gianni Giancola e la firma dello chef Felice Lasorsa, il locale riaccende le luci con l’inaugurazione del 7 marzo già sold out

Andria - venerdì 6 marzo 2026 9.31 Sponsorizzato
Un concept che si rinnova, un progetto che torna alle origini e ambisce a diventare punto di riferimento per Trani e dintorni. GOTA riapre le sue porte sul Lungomare Cristoforo Colombo con un progetto rinnovato, ma con radici solide: alla guida ritorna il direttore Gianni Giancola, protagonista delle stagioni che hanno portato il locale in auge e ora pronto a scrivere un nuovo capitolo. Dietro questa ripartenza c'è anche la determinazione dei proprietari che hanno scelto di credere nella struttura e nel suo potenziale: Valerio e Onofrio Modugno.

Le luci si accenderanno sabato 7 marzo per una serata inaugurale che si preannuncia intensa e carica di aspettative. L'evento, già sold out, unirà cucina, musica ed emozioni in un dinner show esclusivo con la voce e l'energia di Max Righi, accompagnato dal sound di Nox Dj. Un inizio che non è solo una riapertura, ma una dichiarazione d'amore per Trani come cornice perfetta per eventi, cene e ricorrenze che lasciano il segno.

Al centro del nuovo corso c'è la cucina. Una cucina che parla con il linguaggio del territorio, guardando alla semplicità delle tradizioni, ma non rinuncia a dialogare con il mondo. A firmarla è lo chef Felice Lasorsa, volto noto della ristorazione tranese, già chef di un famoso locale in città, con un curriculum che racconta esperienza e visione. La sua proposta parte dal Mediterraneo, attraversa suggestioni orientali e ritorna alla semplicità: piatti essenziali, mai banali, costruiti per esaltare la genuinità delle materie prime.

Grande spazio alle ricette di mare, in omaggio alla posizione privilegiata del locale, esattamente collocata sul mare di Trani, con l'odore di salsedine e il luccichio delle onde: non mancano però proposte di terra in un menù che vuole raccontare la Puglia con equilibrio e contemporaneità.

La squadra di GOTA è già al lavoro per un ricco calendario di eventi da non perdere. Domenica 8 marzo, GOTA ospiterà il "Women's Day – Pranzo Spettacolo", a cui seguirà un suggestivo "sunset" a bordo piscina, con la direzione artistica di Beppe Cormio. Si preannuncia un fitto cartellone di eventi tra musica, cabaret, serate di varietà che offriranno intrattenimento dal vivo, oltre a serate dedicate al cantautorato italiano che offriranno un viaggio tra grandi classici e nuove proposte, ospitando alcuni dei nomi più acclamati e celebrati del panorama musicale italiano.

Il progetto guarda avanti, con un orizzonte di crescita pronto a raccontarsi e a far crescere il turismo territoriale generando valore per i territori limitrofi, anche attraverso una programmazione stabile di appuntamenti: ogni sabato ci sarà un dinner show, in un format che punta a coniugare ristorazione di qualità e spettacolo. GOTA si propone inoltre come location per matrimoni, ricevimenti, battesimi, diciottesimi ed eventi privati, valorizzando una cornice sul mare che resta uno dei suoi tratti distintivi.
7 foto GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacoloGOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacoloGOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacoloGOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacoloGOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacoloGOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacoloGOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
  • eventi
Sicurezza: "Più poliziotti per le strade ma con poche e carenti autovetture "
6 marzo 2026 Sicurezza: "Più poliziotti per le strade ma con poche e carenti autovetture"
Lo scrittore Mauro Covacich presenta ad Andria il nuovo romanzo "Lina e il sasso "
6 marzo 2026 Lo scrittore Mauro Covacich presenta ad Andria il nuovo romanzo "Lina e il sasso"
Altri contenuti a tema
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” Politica Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta” In programma mercoledì 4 marzo
Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale Il “Cuore di Trani” si glassa di cioccolato artigianale Parte il weekend della “Festa del Cioccolato Artigianale” sullo sfondo di Piazza della Repubblica
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo Uno spettacolo teatrale con Sara Santucci e Chiara Dimaggio
Il Caseificio Famiglia Olanda è tra i protagonisti del volume internazionale “Burrata - 100 Years Celebration” Il Caseificio Famiglia Olanda è tra i protagonisti del volume internazionale “Burrata - 100 Years Celebration” Il libro premiato ai Gourmand World Cookbook Awards celebra l’eccellenza della Burrata nel mondo
Torna ad Andria l'appuntamento con la "Giunta in Quartiere" Vita di città Torna ad Andria l'appuntamento con la "Giunta in Quartiere" L'appuntamento è previsto per domani 24 febbraio
Al via "DesTEENazione" ad Andria, un progetto per costruire uno spazio dedicato agli adolescenti Eventi e cultura Al via "DesTEENazione" ad Andria, un progetto per costruire uno spazio dedicato agli adolescenti In programma domani 24 febbraio
Trani ospita la prima edizione della Festa del Cioccolato artigianale Trani ospita la prima edizione della Festa del Cioccolato artigianale Dal 27 febbraio fino al 1 marzo 2026, Piazza della Repubblica, diventerà il palcoscenico di un’esperienza sensoriale unica
Carnevale del Centro Zenith: maschere, sorrisi e inclusione - FOTO Vita di città Carnevale del Centro Zenith: maschere, sorrisi e inclusione - FOTO Un momento di festa e allegria
Nuovo ospedale di Andria: "La tela di Penelope "
6 marzo 2026 Nuovo ospedale di Andria: "La tela di Penelope"
Sanità, on. Matera (FdI): "Ospedale di Andria, ritardi e risposte assenti da Regione e Comune "
6 marzo 2026 Sanità, on. Matera (FdI): "Ospedale di Andria, ritardi e risposte assenti da Regione e Comune"
Progetto civico PER ANDRIA: Mirko Malcangi e Gianluca Sanguedolce lo presentano alla città
6 marzo 2026 Progetto civico PER ANDRIA: Mirko Malcangi e Gianluca Sanguedolce lo presentano alla città
Guardia di Finanza: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli
6 marzo 2026 Guardia di Finanza: concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli
Morte di Don Giuseppe Lomuscio: distintosi per la fedeltà agli impegni assunti dinanzi al Signore e alla Chiesa
5 marzo 2026 Morte di Don Giuseppe Lomuscio: distintosi per la fedeltà agli impegni assunti dinanzi al Signore e alla Chiesa
Al mio caro docente di religione ed amico Don Peppino Lomuscio
5 marzo 2026 Al mio caro docente di religione ed amico Don Peppino Lomuscio
Illuminazione pubblica ad Andria, Loconte: "Ecco i passi in avanti in Giunta "
5 marzo 2026 Illuminazione pubblica ad Andria, Loconte: "Ecco i passi in avanti in Giunta"
Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
5 marzo 2026 Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.