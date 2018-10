53 foto Taglio del nastro alla nuova sede del Nucleo Volontari Città di Andria

Ieri sera, venerdì 19 ottobre, taglio del nastro da parte del Sindaco di Andria Nicola Giorgino alla nuova sede dell'Associazione N.V.C.A -Nucleo Volontari Città di Andria- ospitata in una parte dello stabile dell'ex pista di pattinaggio di viale Europa Unita angolo via Barletta.Presenti insieme al Primo cittadino, il presidente del consiglio comunale Marcello Fisfola, gli assessori Pierpaolo Matera, Gianluca Grumo, Luigi Del Giudice e Michele Lopetuso con il comandante della Polizia Urbana dott. Riccardo Zingaro e la dirigente del Settore Patrimonio, l'ing. Santola Quacuarelli.A tutti i partecipanti il Sindaco Giorgino, ha sottolineato come i volontari costituiscano la vera ricchezza di un Paese: "Inauguriamo questa sede con grande gioia, emozione e soddisfazione". In seguito è passato ad illustrare l'importanza di come un gruppo di volontari di Protezione Civile, di concerto con la Polizia Urbana, possano dedicarsi alle varie esigenze sociali ed assistenziali che si manifestano nel territorio.Inoltre ha voluto sottolineare come sia importante "condividere con equilibrio dei percorsi e, attraverso un coordinamento dell'Amministrazione, poter mettere a frutto tutto ciò che è possibile attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare".L'assessore Matera ha ringraziato i volontari della N.V.C.A. che gratuitamente sono di supporto alla Polizia locale, per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole, ad evitare che possano commettere violazioni. In particolare ha sottolineato: "I Volontari non sono sussidiari alla Polizia locale ma un valido sostegno per contrastare fenomeni di degrado, andando ad ampliare la rete locale delle strutture di Protezione Civile, contribuendo a migliorare il livello di sicurezza per la nostra comunità".L'Assessore Matera ha quindi evidenziato: "Tutte le associazioni che volessero offrire un servizio di volontariato a titolo gratuito e che hanno i prescritti requisiti, si facciano avanti e noi saremo ben lieti di accogliere senza alcuna discriminazione".Il Presidente del NVCA dott. Giuseppe Fucci, ha ringraziato il Sindaco e l'Amministrazione comunale che si sono adoperati per l'assegnazione della sede: "Siamo partiti da zero e abbiamo ricevuto tanto: ovviamente ringrazio tutti i volontari che in questi anni hanno lavorato al meglio. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma di partenza, una tappa intermedia verso un nuovo percorso di crescita e di formazione, che ci vedrà impegnati in una collaborazione sempre più stretta con gli altri gruppi del territorio: in un momento così importante per la nostra Associazione, non posso fare altro che ringraziare tutti".L'ing. Antonio Figliolia, responsabile del settore Protezione Civile interno al nucleo, ha voluto rivolgere un "grazie" a tutti i volontari che sono quotidianamente impegnati sul territorio comunale, illustrandone le loro specificità. Inoltre, ha rivolto un sentito grazie all'associazione IUS (intermediari UnipolSai Associati), Sgarra Teloni, Publicom (Comunicazione e Promozione), Pomarico Digital Service, Grafiche Guglielmi, Meccanica SF di Fusiello Pasquale, Sintergy s.r.l. che hanno creduto e continuano a credere nella loro mission.La struttura in cui si trova il NBCA, è collocata in una zona logisticamente ottimale e ben collegata con le principali vie di comunicazione della città.Presso la nuova sede saranno organizzate in maniera più funzionale, tutte le attività di progettazione e pianificazione per la previsione e la prevenzione destinate al rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile.L'evento ha visto un'ampia partecipazione di cittadini. Hanno preso parte all'evento anche una squadra di Protezione Civile di San Ferdinando di Puglia.La manifestazione si è conclusa con la visita alla struttura e un momento di convivio.