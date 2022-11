Stretta della Polizia di Stato su Andria: controlli e sanzioni sull’uso del cellulare alla guida

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Andria ha effettuato capillari servizi straordinari di controllo del territorio in ogni area cittadina, finalizzati a sanzionare condotte illegali alla guida di veicoli a motore quali: uso del cellulare alla guida, circolazione senza cintura di sicurezza, mancato possesso di assicurazione, patente o carta di circolazione.La specifica attività operativa ha visto l'impiego di numerose pattuglie, in uniforme e in abiti civili, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione "Volanti" – della Questura, della Sezione di Polizia Stradale di Barletta Andria Trani e del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari.Diciotto in tutto le contravvenzioni al Codice della Strada elevate: 6 multe per l'uso del cellulare, 7 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per guida di autoveicolo senza revisione periodica, le restanti 3 per altre violazioni, per un totale di: due patenti ritirate, oltre 70 punti patente decurtati con sanzioni pari a 2500 euro.I servizi proseguiranno nelle prossime settimane, certi che possano contribuire alla riduzione degli incidenti stradali ed alla promozione di comportamenti di guida nel rispetto delle norme del Codice della Strada.