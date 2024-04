Sicurezza, lotta alla precarietà, fisco giusto, nuovo modello di fare impresa, contrattazione. Nella Bat sit presso la Prefettura

Giovedì 11 aprile è il giorno dello sciopero generale di 4 di tutto il settore privato (esteso a 8 ore per l'edilizia), proclamato da Cgil e Uil e che vedrà in Puglia tenere manifestazioni e presìdi in tutti i capoluoghi di provincia. Sicurezza, contrasto alla precarietà, fisco, contrattazione, nuovo modello di fare impresa, sono questi i temi al centro della mobilitazione.

In Puglia nel 2023 sono stati 27.580 le denunce all'Inail di infortuni sul lavoro, una media di 75 al giorno, 96 gli infortuni con esito mortale compresi quelli in itinere. Dati diffusi dalla CGIL regionale che sono tendenzialmente in aumento nei primi due mesi del 2024 e che reclamano misure urgenti. Quanto all'occupazione, dei rapporti di lavoro attivati nella regione oltre il 90% sono a termine o con forme precarie e intermittenti, tali da non permettere un salario dignitoso e che necessitano di strumenti di sostegno a partire dalla leva fiscale. Emergenze che non trovano risposte nel Governo che anzi vara misure dannose e offensive per i lavoratori, e che favoriscono redditi alti e i furbetti delle tasse.

Al sit in davanti alle Prefettura di Barletta interverranno oltre ai segretari provinciali di CGIL e UIL anche Dino Testini della segreteria CGIL Puglia.