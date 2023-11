Si conclude il Festival della Legalità ad Andria: tre giorni di teatro e musica

Dopo le emozioni per l'accoglienza e la peregrinatio della Reliquia del giudice Beato Rosario Angelo Livatino nei luoghi-simbolo della città e il successo degli eventi dei giorni successivi con gli ordini professionali, la terza edizione del Festival della Legalità si avvia alle battute finali con gli spettacoli del weekend sino a domenica. Domani, venerdì 17 novembre, alle ore 20:30 nell'auditorium "Monsignor Di Donna", andrà in scena Il Sindaco Pescatore, la rappresentazione teatrale sulla figura di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, a cura di Panart Produzioni, con Ettore Bassi e la partecipazione degli studenti del liceo classico "Carlo Troya" e dell'istituto "Lotti-Umberto I".Sarà raccontata la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, il "sindaco pescatore". Un uomo normale e straordinario in una regione particolare come la Campania. Una persona che ha sacrificato la propria vita per ben amministrare, difendere e migliorare la sua terra e le sue persone. Sarà raccontata la sua opera di uomo semplice, onesto e lungimirante attraverso l'inizio della sua carriera politica, i successi straordinari ottenuti sul campo nell'ottica del Bene Comune, compresa l'operazione "Dieta Mediterranea" assunta grazie a lui a Patrimonio dell'Unesco, fino al suo tragico epilogo.Sabato 18 novembre, invece, alle ore 10 nella scuola "Colasanto", l'attore Ettore Bassi incontrerà gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado per parlare proprio della figura di Angelo Vassallo. In questa occasione sarà anche presentato il progetto murale a cura degli studenti dell'istituto "Colasanto".Alle ore 18.45 nell'auditorium della scuola "Cafaro", si segnala la proiezione del cortometraggio "Alza la testa" contro il bullismo e il cyberbullismo a cura degli studenti dell'istituto "Verdi-Cafaro". Si tratta di una produzione che invita ragazzi e ragazze a vivere la bellezza della "socialità reale e della vita offline". A seguire il concerto dell'orchestra giovanile Sanitansamble nel quindicesimo anniversario dalla fondazione.Il progetto Sanitansamble nasce nel 2008 nel Rione Sanità di Napoli. Promuove la pratica collettiva musicale come mezzo di organizzazione e sviluppo della comunità in aree e contesti sociali difficili. E crescere in un contesto difficile come il Rione Sanità può voler dire per un bambino subire gli effetti di una povertà educativa le cui conseguenze si ripercuoteranno inevitabilmente sul suo percorso di crescita e sulle generazioni a venire.Sanitansamble conta oltre 80 giovani, tra bambini e adolescenti dai 7 ai 24 anni, che, sotto la guida di 14 maestri e del direttore, il maestro Paolo Acunzo, hanno portato avanti in questi anni un percorso di successo che li ha visti esibirsi per il Santo Padre, Papa Francesco, per il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, e per l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in prestigiosi eventi e concerti in teatri locali e nazionali.Il Festival si chiude domenica 19 novembre, alle ore 20:30 nella chiesa Sacro Cuore, con L'uomo, il fratello, il pastore, concerto dedicato a don Tonino Bello, a cura dell'associazione corale polifonica "Rubis Canto" di Ruvo di Puglia, con la direzione artistica e musicale del Maestro Nicola Bucci. Il recital per solisti, coro, voci recitanti, ensamble strumentale proporrà brani di vari autori, oltre a scritti di don Tonino Bello su vari temi come pace, giustizia e solidarietà che hanno contrassegnato la vita del venerabile.